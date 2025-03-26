Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 162 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý xuất nhập hàng, kiểm soát kho, đảm bảo số liệu chính xác.

Kiểm tra, quản lý quỹ tiền mặt, công nợ, theo dõi thu – chi.

Lập báo cáo tài chính hàng ngày, hàng tháng để hỗ trợ quản lý kinh doanh.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu với phần mềm bán hàng, Excel, đảm bảo tính minh bạch

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm – sẽ được đào tạo bài bản từ đầu.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có tư duy logic tốt.

Biết sử dụng phần mềm kế toán (phần mềm bán hàng, Excel) là một lợi thế.

Ham học hỏi, chủ động, có khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cơ bản + Thưởng theo hiệu suất.

Thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, các hoạt động nội bộ & phúc lợi khác.

Đào tạo & phát triển chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên kế toán tổng hợp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin