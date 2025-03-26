Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 162 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý xuất nhập hàng, kiểm soát kho, đảm bảo số liệu chính xác.
Kiểm tra, quản lý quỹ tiền mặt, công nợ, theo dõi thu – chi.
Lập báo cáo tài chính hàng ngày, hàng tháng để hỗ trợ quản lý kinh doanh.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu với phần mềm bán hàng, Excel, đảm bảo tính minh bạch
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm – sẽ được đào tạo bài bản từ đầu.
Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực, có tư duy logic tốt.
Biết sử dụng phần mềm kế toán (phần mềm bán hàng, Excel) là một lợi thế.
Ham học hỏi, chủ động, có khả năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định: Lương cơ bản + Thưởng theo hiệu suất.
Thưởng lễ tết, lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, các hoạt động nội bộ & phúc lợi khác.
Đào tạo & phát triển chuyên môn, cơ hội thăng tiến lên kế toán tổng hợp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOKYOCAMERA VIỆT NAM
