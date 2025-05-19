Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 280 Phú Liên, P. Phú Sơn, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Thực hiện công tác quản lý và giám sát mọi công việc tại công trình trong nhiệm vụ và quyền hạn cho phép

- Quản lý, giám sát, theo dõi và đôn đốc đội xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm cho mọi việc của bộ phận trước quản lý giám sát

- Lập tiến trình xây dựng cho công trình được giao - Xây dựng các phương án lắp dựng cho công trình được giao

- Lên kế hoạch cung ứng thiết bị và nguyên vât liệu cho công trường

- Xây dựng kế hoạch quản lý công nhân trên công trường

- Thiết lập và ghi chép nhật ký công trường

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Cơ khí, Thiết bị

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

- Ưu tiên 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư giám sát

- Tiếp nhận nhanh chóng và xử lý vấn đề dựa theo các quy định của công ty

- Sử dụng thành thạo máy tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo kinh nghiệm và kỹ năng ( tối thiểu: 10triêu)

- Nghỉ lễ Tết theo lịch nhà nước

- Thử việc 1-2 tháng, hưởng 80% lương cơ bản

- Đóng bảo hiểm y tế / bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin