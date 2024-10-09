Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Thực hiện các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Unity, Mintegral, Applovin, Ironsource, ...
- Lên ý tưởng nội dung, hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo và giới thiệu sản phẩm game.
- Lên ý tưởng sản xuất, cải thiện, phát triển game
- Thực hiện các công việc liên quan đến ASO (tối ưu game/app trên store).
- Phân tích insight người dùng, nghiên cứu thị trường để phát triển game
- Quản lý các dự án Game/App
- Chưa có Kn ngành game/app sẽ được đào tạo

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học hoặc sinh viên thực tập các chuyên ngành có liên quan. (ưu tiên học ĐH Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Thương Mại...)
- Thích làm việc với số liệu, am hiểu về hành vi người dùng.
- Có khả năng phân tích dữ liệu
- Thích chơi game mobile
- Sáng tạo chủ động trong công việc
- Chịu được áp lực công việc
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (nghe, nói, đọc, viết cơ bản). Ưu tiên những bạn có thêm ngoại ngữ (Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật)....

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Có kinh nghiệm game từ 6 tháng: 10-30tr
- Phụ cấp ăn trưa, thuê trọ, đi lại sau 03 tháng làm việc tại công ty
- Được đào tạo từ đầu, bàn bản về Digital MKT ngành game
- Văn hóa công ty: đọc sách, tập thể dục hàng ngày;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện và hướng đến việc phát triển con người;
- Thời gian làm việc: T2 - T6, 1 thứ 7 Creative day, nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật.
(8h30 - 18h, nghỉ trưa 1h30p)
- Thưởng các ngày nghỉ lễ; thưởng tết (1-5 tháng lương);
- Review lương 2 lần/năm; (điều kiện đủ 6 tháng chính thức)
- Trang bị thiết bị hiện đại, laptop, màn hình lớn;
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
- Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí;
- Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng;
- Tham gia vào CLB Bóng đá của công ty hàng tuần.
- Quyền lợi dành cho thành viên làm >1 năm: Khám sức khỏe tổng quát 1 năm/lần, Cấp vốn mua nhà, mua xe, thẻ tập gym, yoga

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

