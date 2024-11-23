Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 40 Triệu

Mức lương 11 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai - Bắc Ninh - Hưng Yên ...và 3 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 11 - 40 Triệu

Tìm kiếm đại lý, phát triển thị trường trong tỉnh phụ trách;

Chăm sóc đại lý hiện có;

Theo dõi công nợ đại lý;

Báo cáo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Khảo sát và thống kê khách hàng kinh doanh khu vực quản lý

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập các mối quan hệ trong ngành Sơn trang trí

Hỗ trợ công tác bán hàng cho khách hàng thuộc khu vực quản lý

Báo cáo công việc thực hiện cho quản lý

Nam, sức khỏe tốt;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sơn nước, vật liệu xây dựng;

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt;

Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cơ bản (lương + phụ cấp): 10,950,000 đ + % hoa hồng doanh số;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm;

Thời gian làm việc linh hoạt;

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG

