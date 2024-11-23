Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
- Hà Nội: Số 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
- Bắc Ninh
- Hưng Yên ...và 3 địa điểm khác, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 11 - 40 Triệu
Tìm kiếm đại lý, phát triển thị trường trong tỉnh phụ trách;
Chăm sóc đại lý hiện có;
Theo dõi công nợ đại lý;
Báo cáo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Khảo sát và thống kê khách hàng kinh doanh khu vực quản lý
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập các mối quan hệ trong ngành Sơn trang trí
Hỗ trợ công tác bán hàng cho khách hàng thuộc khu vực quản lý
Báo cáo công việc thực hiện cho quản lý
Với Mức Lương 11 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực phân phối sơn nước, vật liệu xây dựng;
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt;
Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cơ bản (lương + phụ cấp):
10,950,000 đ
+ % hoa hồng doanh số;
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm;
Thời gian làm việc linh hoạt;
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
