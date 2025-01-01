Công việc Kinh doanh thiết bị xây dựng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 69 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kinh doanh thiết bị xây dựng

-

Có 69 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 11/09/2025
Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 11 USD
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH Smartland Đà Lạt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 20 Triệu
TNHH Smartland Đà Lạt
Hạn nộp: 20/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 6 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH Smartland Đà Lạt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
TNHH Smartland Đà Lạt
Hạn nộp: 30/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 11/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Thanh Hóa Hải Dương Hưng Yên Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thái Bình Đã hết hạn 11 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SVNPOWER
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SVNPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SVNPOWER
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,400 - 2 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,400 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH DŨNG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hà Nam Nam Định Đã hết hạn 11 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Navado Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty TNHH Navado Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công Ty TNHH Navado Việt Nam
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Hạn nộp: 21/12/2024
Nghệ An Vĩnh Phúc Kiên Giang Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG
Hạn nộp: 21/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT NIGAO VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Định Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 75 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠN MƯA NHỎ
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 75 - 85 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Thanh Hóa Nghệ An Phú Thọ Hòa Bình Sơn La Thái Nguyên Hà Tĩnh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MÁY XÂY DỰNG HẢI ÂU
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng đang có xu hướng gia tăng mạnh mẽ tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM,... với thu nhập dao động từ 6.500.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Công việc yêu cầu kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục và am hiểu sâu về các thiết bị xây dựng để đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng

Ngành vật liệu xây dựng và thiết bị xây dựng đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực khá lớn, đặc biệt là trong bối cảnh các dự án hạ tầng lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt đô thị đang được triển khai mạnh mẽ.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, nhu cầu về vật liệu xây dựng vẫn rất cao, khi diện tích nhà ở toàn quốc còn thấp, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 43% và hệ thống cơ sở hạ tầng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này kéo theo sự gia tăng trong nhu cầu tuyển dụng nhân lực phục vụ cho việc kinh doanh thiết bị xây dựng.

Xu hướng tuyển dụng trong ngành này đang thay đổi khi doanh nghiệp ngày càng tìm kiếm chuyên gia có khả năng vận dụng công nghệ số và công nghệ xanh vào công việc, nhằm nâng cao năng suất và giảm chi phí.

Các vật liệu xây dựng xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng đang được chú trọng, tạo ra cơ hội việc làm cho những vị trí như tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án và chuyên viên kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh đầu tư công được đẩy mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, bất động sản và cơ sở hạ tầng, tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực này cũng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng gia tăng đáng kể
Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng gia tăng đáng kể

Từ những yếu tố này, có thể thấy rõ triển vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị xây dựng rất tích cực. Doanh nghiệp đang cần tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng và sẵn sàng trao cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập ổn định.

2. Mức lương trung bình của việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng

Thu nhập trung bình của nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng có thể dao động từ 6.500.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo cấp bậc và doanh số bán hàng. Đối với những chuyên viên kinh doanh có nhiều kinh nghiệm hoặc trưởng phòng, mức thu nhập có thể còn cao hơn.

Những con số này thể hiện thu nhập hấp dẫn của các vị trí trong ngành kinh doanh thiết bị xây dựng, mở ra cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cho những người đam mê lĩnh vực này.

Việc làm

Kinh doanh thiết bị xây dựng

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng

6.500.000 - 12.000.000

Chuyên viên kinh doanh thiết bị xây dựng

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh thiết bị xây dựng

30.000.000 - 40.000.000
Nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng có thành tích tốt còn nhận được thưởng hấp dẫn
Nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng có thành tích tốt còn nhận được thưởng hấp dẫn

3. Mô tả công việc của việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng

Nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng có nhiệm vụ tìm kiếm và tiếp cận khách hàng trong ngành xây dựng, giới thiệu và tư vấn về sản phẩm thiết bị phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vị trí này cần xây dựng mối quan hệ lâu dài, đàm phán thỏa thuận mua bán và theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

  • Tìm kiếm khách hàng: Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, bao gồm công ty xây dựng, nhà thầu, dự án xây dựng lớn nhỏ.

  • Tư vấn, giới thiệu thiết bị xây dựng phù hợp với nhu cầu và dự án của khách hàng: Nhân viên kinh doanh cần hiểu rõ về từng loại thiết bị xây dựng, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho từng khách hàng. Việc tư vấn đúng đắn giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp và đảm bảo chất lượng cho dự án.

  • Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán thiết bị xây dựng, đảm bảo điều kiện hợp tác có lợi cho công ty: Kỹ năng đàm phán quan trọng trong việc thương thảo điều khoản hợp đồng và đạt được thỏa thuận hợp tác. Họ cần đảm bảo rằng thỏa thuận này mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

  • Theo dõi và duy trì mối quan hệ khách hàng sau bán hàng, đảm bảo sự hài lòng và hỗ trợ trong quá trình sử dụng sản phẩm: Sau khi giao dịch thành công, nhân viên kinh doanh sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng thiết bị, giúp giải quyết vấn đề phát sinh. Điều này góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy cơ hội hợp tác lâu dài.

  • Phối hợp với bộ phận khác để theo dõi tiến độ và tiến hành giao hàng đúng thời gian: Đối với việc làm nhân viên kinh doanh cần làm việc chặt chẽ với các bộ phận như logistics, kho vận và sản xuất để đảm bảo việc giao hàng đúng hạn, tránh làm gián đoạn tiến độ dự án của khách hàng.

  • Lập báo cáo về tình hình bán hàng, đánh giá kết quả kinh doanh và đề xuất chiến lược phát triển: Vị trí này cần tổng hợp và phân tích dữ liệu bán hàng để báo cáo kết quả công việc cho cấp trên. Đồng thời, đề xuất chiến lược cải thiện hoạt động kinh doanh, nhằm thúc đẩy doanh thu và mở rộng thị trường.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng có thể có sự điều chỉnh và bổ sung trong mô tả công việc để phù hợp với nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp.

Tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng đòi hỏi có kiến thức sâu rộng về thị trường và sản phẩm
Tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng đòi hỏi có kiến thức sâu rộng về thị trường và sản phẩm

4. Yêu cầu đối với việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng

Nhà tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng cần tìm kiếm ứng viên có kỹ năng giao tiếp xuất sắc và kiến thức chuyên môn vững vàng về sản phẩm và thị trường trong ngành xây dựng. Nhân viên kinh doanh cần linh hoạt trong việc tư vấn, đàm phán và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, đồng thời cần có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Cần có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

  • Kiến thức chuyên môn về thiết bị xây dựng: Hiểu biết sâu sắc về các loại thiết bị, đặc điểm và ứng dụng của chúng trong ngành xây dựng là yếu tố quan trọng để đưa ra lời khuyên chính xác cho khách hàng.

  • Kỹ năng đàm phán và thương lượng: Nhân viên kinh doanh cần có khả năng đàm phán hiệu quả để đạt được các thỏa thuận mua bán có lợi cho cả hai bên, bảo vệ lợi ích của công ty mà vẫn giữ được mối quan hệ với khách hàng.

  • Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm: Mặc dù công việc đòi hỏi sự tự chủ trong quản lý khách hàng và bán hàng nhưng yêu cầu về khả năng làm việc nhóm cũng rất cần thiết để giải quyết các vấn đề trong quá trình bán hàng cũng rất quan trọng.

  • Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc: Do công việc có thể có nhiều dự án và khách hàng cùng lúc nên ứng viên cần biết cách tổ chức công việc khoa học và đảm bảo tiến độ.

  • Khả năng sử dụng công nghệ và công cụ hỗ trợ bán hàng: Ứng viên cần làm quen với phần mềm quản lý khách hàng, hệ thống báo cáo và công cụ hỗ trợ để tối ưu hóa công việc bán hàng.

Lưu ý: Yêu cầu tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng công ty, mức độ phát triển và đặc thù của dự án. Vì vậy ứng viên cần tìm hiểu kỹ yêu cầu cụ thể từ nhà tuyển dụng.

Công việc kinh doanh thiết bị xây dựng đòi hỏi ứng viên phải có nhiều kỹ năng
Công việc kinh doanh thiết bị xây dựng đòi hỏi ứng viên phải có nhiều kỹ năng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng

Những thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM là những khu vực trọng điểm với nhu cầu tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng mạnh mẽ, đặc biệt khi các dự án hạ tầng, bất động sản và xây dựng đang diễn ra đồng loạt. Việc tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực này vì thế càng trở nên cấp thiết.

Việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng đang rất sôi động. Những công ty như Vật liệu Xây dựng Bảo Sơn, Viglacera hay Sông Hồng,... thường xuyên mở rộng quy mô và cần tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Với sự gia tăng nhanh chóng của những dự án xây dựng lớn như khu công nghiệp và khu đô thị mới, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng có khả năng tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy bán hàng và làm việc với các nhà thầu xây dựng để cung cấp giải pháp thiết bị xây dựng hiệu quả.

Việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, thành phố trung tâm miền Trung, đang trở thành điểm nóng trong ngành xây dựng, với các dự án hạ tầng, du lịch và bất động sản liên tục được triển khai. Nhiều công ty kinh doanh thiết bị xây dựng tại đây như Coteccons, Ricons hay Minh Phát, cần tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng có khả năng hiểu rõ thị trường địa phương và phát triển chiến lược bán hàng phù hợp.

Thành phố đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của những khu đô thị, công trình và cơ sở hạ tầng, từ đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng thiết bị xây dựng, mở ra cơ hội việc làm cho những ứng viên có kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng
Có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng

Việc làm kinh doanh thiết bị xây dựng tại TP. HCM

TP. HCM là nơi tập trung nhiều dự án xây dựng quy mô lớn. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường bất động sản, hạ tầng giao thông và các dự án công nghiệp tại TP. HCM, việc làm trong ngành kinh doanh thiết bị xây dựng tại đây không chỉ phong phú mà còn mang lại mức thu nhập hấp dẫn cho người lao động.

Hiện nay, Công ty CP Xây dựng Coteccons và nhiều doanh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu xây dựng tại TP. HCM đang tích cực tìm kiếm nhân viên kinh doanh thiết bị xây dựng có kỹ năng bán hàng xuất sắc và khả năng tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng, tuyển dụng kinh doanh thiết bị xây dựng đang mở ra nhiều cơ hội cho những ai yêu thích thử thách và có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt. Nếu bạn sở hữu những tố chất phù hợp và có đam mê với lĩnh vực này thì đây là thời điểm tốt để gặt hái thành công trong sự nghiệp.