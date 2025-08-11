Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
- Hà Nội: 88 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thiết kế bản vẽ MEP cho các công trình
+ Thiết kế hệ thống điện, nước, điều hoà, thông gió theo tiêu chuẩn
+ Đảm bảo tính khả thi và logic vận hành
+ Làm việc với đơn vị thi công để xác minh
- Rà soát và điều chỉnh bản vẽ theo feedback
+ Chỉnh sửa bản vẽ theo góp ý từ quản lý và giám sát thi công
+ Phối hợp với các bộ môn khác để cập nhật đồng bộ
- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế công trình
+ So sánh bản vẽ với điều kiện thi công thực tế
+ Cập nhật sai lệch nếu có
+ Họp hiện trường khi cần thiết
- Hỗ trợ hồ sơ pháp lý liên quan: Cung cấp bản vẽ phục vụ xin phép xây dựng/hoàn công
- Báo cáo tiến độ và công việc: Báo cáo hàng tuần theo dõi dự án được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
