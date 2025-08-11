Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 88 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

- Thiết kế bản vẽ MEP cho các công trình
+ Thiết kế hệ thống điện, nước, điều hoà, thông gió theo tiêu chuẩn
+ Đảm bảo tính khả thi và logic vận hành
+ Làm việc với đơn vị thi công để xác minh
- Rà soát và điều chỉnh bản vẽ theo feedback
+ Chỉnh sửa bản vẽ theo góp ý từ quản lý và giám sát thi công
+ Phối hợp với các bộ môn khác để cập nhật đồng bộ
- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế công trình
+ So sánh bản vẽ với điều kiện thi công thực tế
+ Cập nhật sai lệch nếu có
+ Họp hiện trường khi cần thiết
- Hỗ trợ hồ sơ pháp lý liên quan: Cung cấp bản vẽ phục vụ xin phép xây dựng/hoàn công
- Báo cáo tiến độ và công việc: Báo cáo hàng tuần theo dõi dự án được giao

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 88 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

