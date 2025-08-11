Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thiết kế bản vẽ MEP cho các công trình

+ Thiết kế hệ thống điện, nước, điều hoà, thông gió theo tiêu chuẩn

+ Đảm bảo tính khả thi và logic vận hành

+ Làm việc với đơn vị thi công để xác minh

- Rà soát và điều chỉnh bản vẽ theo feedback

+ Chỉnh sửa bản vẽ theo góp ý từ quản lý và giám sát thi công

+ Phối hợp với các bộ môn khác để cập nhật đồng bộ

- Kiểm tra, đối chiếu với thực tế công trình

+ So sánh bản vẽ với điều kiện thi công thực tế

+ Cập nhật sai lệch nếu có

+ Họp hiện trường khi cần thiết

- Hỗ trợ hồ sơ pháp lý liên quan: Cung cấp bản vẽ phục vụ xin phép xây dựng/hoàn công

- Báo cáo tiến độ và công việc: Báo cáo hàng tuần theo dõi dự án được giao