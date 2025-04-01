Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex
- Hồ Chí Minh: 162 HT 17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC, Viet Nam
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận thông tin đơn hàng theo sự phân công của quản lý.
- Lập hồ sơ báo giá, làm mẫu, hồ sơ sản xuất đại trà theo thông tin của khách hàng, bao gồm:
+ Vẽ các bản vẽ chi tiết của sản phẩm
+ Vẽ hướng dẫn lắp ráp cho các sản phẩm tháo ráp
+ Lập bảng định mức liệt kê chi tiết, bao gồm: gỗ, ván PB, MDF, PLYWOOD, veneer và bảng định mức hardware…
- Thực hiện bản vẽ sản xuất và triển khai theo dòng sản phẩm
- Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Thiết kế nội thất/Chế biến lâm sản/Cơ khí hoặc có liên quan,
- Từ 2 năm kinh nghiệm triển khai kết cấu ngành gỗ,
- Sử dụng thành thạo AutoCAD 2D, 3D hoặc Inventor....
CHẾ ĐỘ:
- Phụ cấp cơm trưa, lương tháng 13 + thưởng,
Tại Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex Thì Được Hưởng Những Gì
