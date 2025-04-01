Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 162 HT 17, Hiep Thanh Ward, District 12, HCMC, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận thông tin đơn hàng theo sự phân công của quản lý.
- Lập hồ sơ báo giá, làm mẫu, hồ sơ sản xuất đại trà theo thông tin của khách hàng, bao gồm:
+ Vẽ các bản vẽ chi tiết của sản phẩm
+ Vẽ hướng dẫn lắp ráp cho các sản phẩm tháo ráp
+ Lập bảng định mức liệt kê chi tiết, bao gồm: gỗ, ván PB, MDF, PLYWOOD, veneer và bảng định mức hardware…
- Thực hiện bản vẽ sản xuất và triển khai theo dòng sản phẩm
- Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành Thiết kế nội thất/Chế biến lâm sản/Cơ khí hoặc có liên quan,
- Từ 2 năm kinh nghiệm triển khai kết cấu ngành gỗ,
2 năm kinh nghiệm
- Sử dụng thành thạo AutoCAD 2D, 3D hoặc Inventor....
- Sử dụng thành thạo AutoCAD 2D, 3D hoặc Inventor
CHẾ ĐỘ:
- Phụ cấp cơm trưa, lương tháng 13 + thưởng,

Tại Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

