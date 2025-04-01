Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Nhận thông tin đơn hàng theo sự phân công của quản lý.

- Lập hồ sơ báo giá, làm mẫu, hồ sơ sản xuất đại trà theo thông tin của khách hàng, bao gồm:

+ Vẽ các bản vẽ chi tiết của sản phẩm

+ Vẽ hướng dẫn lắp ráp cho các sản phẩm tháo ráp

+ Lập bảng định mức liệt kê chi tiết, bao gồm: gỗ, ván PB, MDF, PLYWOOD, veneer và bảng định mức hardware…

- Thực hiện bản vẽ sản xuất và triển khai theo dòng sản phẩm

- Các công việc khác theo phân công của quản lý.