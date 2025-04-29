Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 91 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi cập nhật xuất nhập tồn để lên đơn hàng (có trên phần mềm)

Theo dõi nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và theo dõi tiến độ nguyên phụ liệu về

Làm việc với nhà máy/Đơn vị gia công để phân bổ kế hoạch sản xuất và kế hoạch nhập hàng

Theo dõi phân bổ nguyên phụ liệu theo từng đơn hàng cho đơn vị gia công theo từng đơn hàng

Theo dõi đơn hàng, đôn đốc nhà máy/ Đơn vị gia công về tiến độ giao hàng đảm bảo deadline giao hàng đúng thời hạn

Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng khiếu về hoạch định kế hoạch, phân tích kế hoạch, sắp xếp kế hoạch

Không có kinh nghiệm có thể đào tạo

Khả năng làm việc nhóm tốt

Kĩ năng phân tích vấn đề và đưa ra quyết định tốt

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Được đề xuất trang bị công cụ, dụng cụ và điều kiện hoàn thành tốt công việc

Được đề nghị đánh giá năng lực cá nhân, tăng lương, thưởng và thăng tiến vị trí

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, đào tạo kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.