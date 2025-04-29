Tuyển Kế hoạch sản xuất Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa

Kế hoạch sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 91 Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi cập nhật xuất nhập tồn để lên đơn hàng (có trên phần mềm)
Theo dõi nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và theo dõi tiến độ nguyên phụ liệu về
Làm việc với nhà máy/Đơn vị gia công để phân bổ kế hoạch sản xuất và kế hoạch nhập hàng
Theo dõi phân bổ nguyên phụ liệu theo từng đơn hàng cho đơn vị gia công theo từng đơn hàng
Theo dõi đơn hàng, đôn đốc nhà máy/ Đơn vị gia công về tiến độ giao hàng đảm bảo deadline giao hàng đúng thời hạn
Báo cáo lên cấp trên các chỉ số liên quan đến đơn hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng khiếu về hoạch định kế hoạch, phân tích kế hoạch, sắp xếp kế hoạch
Không có kinh nghiệm có thể đào tạo
Khả năng làm việc nhóm tốt
Kĩ năng phân tích vấn đề và đưa ra quyết định tốt
Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Được đề xuất trang bị công cụ, dụng cụ và điều kiện hoàn thành tốt công việc
Được đề nghị đánh giá năng lực cá nhân, tăng lương, thưởng và thăng tiến vị trí
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, đào tạo kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thời Trang Thái Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 91 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

