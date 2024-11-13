Tuyển Kế toán Công ty CP Thiết Bị Quang Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty CP Thiết Bị Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 127 Huy Cận, Phường Phước Long B, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xuất hóa đơn GTGT
Theo dõi công nợ phải thu/phải trả
Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ.
Hạch toán hóa đơn vào phần mềm.
Lưu trữ hồ sơ kế toán.
Chuẩn bị hồ sơ giao hàng, hồ sơ thanh toán.
Các công việc khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: tuổi dưới 35, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học ngành kế toán, ngân hàng, tài chính
Kỹ năng sử dụng máy tính tốt
Cẩn thận, trung thực.
Nhanh nhẹn, hoạt bát.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương và biết sử dụng phần mềm Misa.

Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến và nâng cao thu nhập cho người có năng lực, ý thức tự giác trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.
Được hưởng các chế độ trợ cấp, phúc lợi, sinh nhật, quà các ngày lễ, hiếu hỷ, cước điện thoại, công tác phí, thâm niên, teambuilding,... theo Quy định của Công ty.
Có xe hơi khi đi công tác xa và được hưởng trợ cấp đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại.
Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của Cty và mức độ hoàn thành công việc của cá nhân.
Được hưởng thưởng cổ phiếu ưu đãi cổ tức theo nội quy. Đặc biệt, khi có thành tích vượt trội.
Lương tháng: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Công ty CP Thiết Bị Quang Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 127, đường Huy Cận, Khu dân cư Gia Hòa, P. Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

