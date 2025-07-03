Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP MINH THẮNG làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP MINH THẮNG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cà Mau: 666
- 668 Tạ Uyên, Phường 9, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
1. Vận hành Kế toán:
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán và các chiến lược tối ưu hóa chi phí, thuế.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn & Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến (MISA,...) và Excel.
Phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc và sở hữu tư duy logic tốt.
Tại CÔNG TY CP MINH THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực.
Thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định công ty.
Phúc lợi: Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Du lịch: 1-2 lần/năm
Môi trường làm việc: Trẻ trung, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nội bộ công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP MINH THẮNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
