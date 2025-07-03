Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP MINH THẮNG làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cà Mau: 666 - 668 Tạ Uyên, Phường 9, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Vận hành Kế toán:

Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán và các chiến lược tối ưu hóa chi phí, thuế.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn & Kinh nghiệm:

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến (MISA,...) và Excel.

Phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc và sở hữu tư duy logic tốt.

Tại CÔNG TY CP MINH THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực.

Thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định công ty.

Phúc lợi: Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Du lịch: 1-2 lần/năm

Môi trường làm việc: Trẻ trung, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP MINH THẮNG

