Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP MINH THẮNG làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP MINH THẮNG làm việc tại Cà Mau thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP MINH THẮNG
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
CÔNG TY CP MINH THẮNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cà Mau: 666

- 668 Tạ Uyên, Phường 9, TP Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc

1. Vận hành Kế toán:
Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán và các chiến lược tối ưu hóa chi phí, thuế.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn & Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến (MISA,...) và Excel.
Phẩm chất: Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc và sở hữu tư duy logic tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập: Từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực.
Thưởng vào các dịp lễ, Tết theo quy định công ty.
Phúc lợi: Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Du lịch: 1-2 lần/năm
Môi trường làm việc: Trẻ trung, chuyên nghiệp, sáng tạo và nhiều cơ hội phát triển.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nội bộ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP MINH THẮNG

CÔNG TY CP MINH THẮNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 666-668, đường Tạ Uyên, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

