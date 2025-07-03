Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: N221, Khu đô thị Vườn Hồng, Đằng Hải, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Điều hành hoạt động tài chính kế toán, tổ chức vận hành toàn bộ phòng kế toán.

Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế và ngân hàng.

Quản lý nguồn vốn, đánh giá chi phí – hiệu quả tài chính.

Theo dõi, kiểm soát công nợ, xử lý nợ.

Đào tạo, phát triển đội ngũ kế toán viên.

Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề tài chính, ngân sách

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Kinh nghiệm: ≥5 năm ở vị trí tương đương hoặc ≥3 năm làm Kế toán trưởng tại doanh nghiệp > 30 nhân sự.

Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Logistics, giao nhận.

Tuổi từ 28 trở lên.

Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 triệu VND

Thưởng KPI, lễ, Tết, tháng 13

Bảo hiểm: BHXH, BHYT, Bảo hiểm 24/24, BH nhân thọ (sau 1 năm)

Nghỉ chiều Thứ Bảy + Chủ Nhật + Phép năm

Du lịch & team building cùng công ty hằng năm

Văn hoá công ty trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng đội thân thiện

Cơ hội phát triển tốt, tham gia đào tạo cùng đội ngũ chuyên gia nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ

