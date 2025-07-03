Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: N221, Khu đô thị Vườn Hồng, Đằng Hải, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Điều hành hoạt động tài chính kế toán, tổ chức vận hành toàn bộ phòng kế toán.
Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế và ngân hàng.
Quản lý nguồn vốn, đánh giá chi phí – hiệu quả tài chính.
Theo dõi, kiểm soát công nợ, xử lý nợ.
Đào tạo, phát triển đội ngũ kế toán viên.
Tham mưu cho Ban giám đốc các vấn đề tài chính, ngân sách
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Đại học trở lên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kinh nghiệm: ≥5 năm ở vị trí tương đương hoặc ≥3 năm làm Kế toán trưởng tại doanh nghiệp > 30 nhân sự.
Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Logistics, giao nhận.
Tuổi từ 28 trở lên.
Trung thực, kỷ luật, trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 triệu VND
Lương cứng:
15 triệu VND
Thưởng KPI, lễ, Tết, tháng 13
Bảo hiểm: BHXH, BHYT, Bảo hiểm 24/24, BH nhân thọ (sau 1 năm)
Bảo hiểm:
Nghỉ chiều Thứ Bảy + Chủ Nhật + Phép năm
Du lịch & team building cùng công ty hằng năm
Văn hoá công ty trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng đội thân thiện
Cơ hội phát triển tốt, tham gia đào tạo cùng đội ngũ chuyên gia nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
