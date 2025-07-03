Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV A.K.KOH ENTERPRISE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: 608 Tân Kỳ Tân Qúy, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Huyện Đức Hòa

Kế toán tổng hợp

Ghi nhận và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo quy định.

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày trên phần mềm kế toán nội bộ.

Hạch toán hóa đơn mua – bán hàng ngày trên phần mềm kế toán nội bộ.

Tính lương.

Hạch toán thu – chi tiền mặt, gửi ngân hàng, vay mượn và các nghiệp vụ khác khi phát sinh.

Hạch toán tăng/giảm tài sản cố định và công cụ dụng cụ. Theo dõi sổ tài sản cố định và công cụ dụng cụ.

Theo dõi và xác nhận công nợ phải thu – phải trả dựa trên dữ liệu nội bộ; theo dõi Nhập – Xuất – Tồn kho.

Tính giá thành sản phẩm.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận và Ban Giám Đốc.

Lập tờ khai và báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (GTGT, TNDN, TNCN...).

Thực hiện thủ tục báo tăng giảm,chế độ BHXH, quản lý và làm báo cáo thu chi công đoàn.

Thực hiện làm các chứng từ báo cáo pháp lý các liên quan đến thanh tra lao động, PCCC,Môi trường.....

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: từ 28–43 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng- Đại Học chuyên ngành Kế toán

Ưu tiên Có chứng chỉ Kế Toán Trưởng

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Thành thạo phần mềm kế toán.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế.

Sử dụng thành thạo Google Sheet, Excel, Có kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm Kế Toán (ưu tiên phần mềm Smart Pro).

Giao tiếp tốt với các phòng ban và cơ quan bên ngoài.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường linh hoạt.

Trung thực, cầu tiến, nghiêm túc và ham học hỏi.

Hòa đồng, vui vẻ và có tinh thần làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên giao tiếp tốt Tiếng Anh

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương hấp dẫn: 14-18 triệu đồng/tháng (có thể thỏa thuận theo năng lực giỏi)

Xét tăng lương hàng năm.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động (nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

