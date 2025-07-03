Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Kiểm tra, đối chiếu chứng từ từ nhà cung cấp

+ Kiểm soát thu- chi sổ quỹ, báo cáo các phương thức thanh toán

+ Kiểm kê thực tế hàng hoá tại điểm nhà hàng

+ Lập báo cáo định ký, báo cáo nhập- xuất tồn

+ Viết hoá đơn đỏ

+ Công việc khác theo sự phân công của TPKT, BLĐ

+ Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế, Khả năng thống kê, phân tích tài chính, khả năng lập và phân tích báo cáo kế toán cũng như quản trị tài chính doanh nghiệp,...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán

+ Có kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuế

+ Ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3-5 năm trở lên (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B và dịch vụ)

+ Đã làm độc lập báo cáo tài chính, doanh thu đã xử lý và tiếp xúc từ 50 tỷ/ năm trở lên

+ Có kiến thức, kinh nghiệm về Thuế GTGT, TNCN, BHXH, HOÁ Đơn chứng từ và các quy định về thuế khác...

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương thoả thuận theo năng lực 12-15tr/25 công - nghỉ 2 chiều thứ 7 trong tháng và nghỉ chủ nhật hằng tuần

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

+ Chế độ phúc lợi: du lịch, dã ngoại, sinh nhật và thưởng các dịp lễ, tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.