Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech
- Hà Nội: 3 Ngõ 147A Tân Mai, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Công nợ nhà cung cấp
Chốt công nợ 2 lần / tháng kết thúc vào ngày 15 và cuối tháng.
Báo cáo công nợ NCC cho Giám đốc chậm nhất vào ngày 5 và 20 hàng tháng.
Công nợ khách hàng
Thống kê báo cáo công nợ quá hạn
Nhắc và hỗ trợ Sale thu hồi công nợ quá hạn
Xuất hóa đơn
Kiểm tra và xác nhận thanh toán các đơn hàng
Tính lương
Kiểm tra báo cáo lãi gộp của Sale, báo cáo chuyến đi của Giao hàng
Tính ngày công, phụ cấp
Gửi bảng lương cho Giám đốc và những người liên quan chậm nhất là ngày 7 hàng tháng.
Bảo hiểm
Ngân hàng
Báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Quản lý hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, công văn, giấy tờ, tài liệu
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA
Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật lao động
Thưởng tháng lương 13
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
