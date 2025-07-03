Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3 Ngõ 147A Tân Mai, Phường Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Công nợ nhà cung cấp

Chốt công nợ 2 lần / tháng kết thúc vào ngày 15 và cuối tháng.

Báo cáo công nợ NCC cho Giám đốc chậm nhất vào ngày 5 và 20 hàng tháng.

Công nợ khách hàng

Thống kê báo cáo công nợ quá hạn

Nhắc và hỗ trợ Sale thu hồi công nợ quá hạn

Xuất hóa đơn

Kiểm tra và xác nhận thanh toán các đơn hàng

Tính lương

Kiểm tra báo cáo lãi gộp của Sale, báo cáo chuyến đi của Giao hàng

Tính ngày công, phụ cấp

Gửi bảng lương cho Giám đốc và những người liên quan chậm nhất là ngày 7 hàng tháng.

Bảo hiểm

Ngân hàng

Báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Quản lý hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, công văn, giấy tờ, tài liệu

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 25-35 tuổi

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA

Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 14–17 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Được đóng bảo hiểm xã hội và các quyền lợi theo Luật lao động

Thưởng tháng lương 13

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech

