Tuyển Kế toán dự án Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại Công Ty TNHH Alpha Plus
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Imperial Place
- 633 Đường Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh (cũ)Imperial Place
- 633 Đường Kinh Dương Vương, Khu Phố 4, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (nay), Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương Từ 9 Triệu
- Kiểm tra tính phí quản lý cư dân từ số liệu Admin.
- Kiểm tra báo có cư dân chuyển, các khoản thanh toán cho nhà cung cấp, hạch toán sổ sách phần mềm kế toán.
- Xuất hóa đơn bán ra và kiểm tra hóa đơn đầu vào, hạch toán kê khai hóa đơn.
- Lập lệnh ngân hàng, thu thập hồ sơ thanh toán, rà soát chứng từ phải trả nhà cung cấp, hạch toán và theo dõi công nợ phải thu, phải tra, đối chiếu với số liệu admin.
- Liên hệ ngân hàng, cyhome để đối chiếu các giao dịch lỗi.
- Các công tác phát sinh theo yêu cầu của Ban quản trị.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Nữ, tốt nghiệp cao đẳng / đại học chuyên ngành liên quan
- Có 1 năm kinh nghiệm công tác kế toán,
- Thành thạo phần mềm Misa/ Amis và Excel.
Tại Công Ty TNHH Alpha Plus Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng hấp dẫn, chế độ phúc lợi tốt.
- Lương tháng 13, thưởng KPI, thưởng lễ.
- BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
- Bảo hiểm 24/24.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Alpha Plus
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
