Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Công ty cổ phần Xcraft
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty cổ phần Xcraft

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Xcraft

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: Lô CN 3

- 3, CCN Yên Dương, Xã Yên Dương, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt Nam, Ý Yên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Theo dõi thu chi nội bộ, hàng ngày đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp
Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.
Theo dõi tổng hợp công nợ NCC,...
Tổng hợp công nợ khách hàng và đề xuất biện pháp thu hồi công nợ.
Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh,
Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào của toàn Cty
Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Cty.
Lập báo cáo tổng hợp định kỳ theo tháng, quý, năm,..
Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian,
Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách
Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
Cập nhật và theo dõi công nợ nội bộ
Hàng tháng làm lương cho CBNV,
Kê khai và quyết toán thuế TNCN,..

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ... hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tại Công ty cổ phần Xcraft Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH theo luật
Thưởng hiệu quả công việc tháng 13, Lễ, Tết
Định hướng kế toán trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xcraft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Xcraft

Công ty cổ phần Xcraft

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 3-3, CCN Yên Dương, xã Yên Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

