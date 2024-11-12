Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Nam Định

Theo dõi thu chi nội bộ, hàng ngày đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, cân đối giữa số liệu chi tiết và tổng hợp

Hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính.

Theo dõi tổng hợp công nợ NCC,...

Tổng hợp công nợ khách hàng và đề xuất biện pháp thu hồi công nợ.

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh,

Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào của toàn Cty

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Cty.

Lập báo cáo tổng hợp định kỳ theo tháng, quý, năm,..

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian,

Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .

Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách

Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Cập nhật và theo dõi công nợ nội bộ

Hàng tháng làm lương cho CBNV,

Kê khai và quyết toán thuế TNCN,..