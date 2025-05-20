Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 184 Trường Chinh, Vị Hoàng, TP Nam Định, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty đến khách hàng tiềm năng
- Nghe điện thoại, tư vấn, chốt đơn hàng online qua website, Zalo, điện thoại
- Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ và phát triển doanh số
- Tìm kiếm khách hàng mới theo từng khu vực hoặc phân khúc được giao
- Hỗ trợ triển khai các chương trình bán hàng, marketing theo chiến dịch
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, CNTT)
- Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng là lợi thế
- Yêu thích công việc kinh doanh, chịu khó học hỏi
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt
- Thành thạo tin học văn phòng, internet, Zalo/Email
- Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng là lợi thế
- Yêu thích công việc kinh doanh, chịu khó học hỏi
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt
- Thành thạo tin học văn phòng, internet, Zalo/Email
Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + hoa hồng doanh số + thưởng KPI hấp dẫn
- Thu nhập trung bình: 8 – 15 triệu/tháng (theo năng lực)
- Được đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng bài bản
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ/tết theo quy định
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng
- Thu nhập trung bình: 8 – 15 triệu/tháng (theo năng lực)
- Được đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng bài bản
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ/tết theo quy định
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI