Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 184 Trường Chinh, Vị Hoàng, TP Nam Định, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ công ty đến khách hàng tiềm năng

- Nghe điện thoại, tư vấn, chốt đơn hàng online qua website, Zalo, điện thoại

- Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì mối quan hệ và phát triển doanh số

- Tìm kiếm khách hàng mới theo từng khu vực hoặc phân khúc được giao

- Hỗ trợ triển khai các chương trình bán hàng, marketing theo chiến dịch

- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, CNTT)

- Có kinh nghiệm bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng là lợi thế

- Yêu thích công việc kinh doanh, chịu khó học hỏi

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống tốt

- Thành thạo tin học văn phòng, internet, Zalo/Email

Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng doanh số + thưởng KPI hấp dẫn

- Thu nhập trung bình: 8 – 15 triệu/tháng (theo năng lực)

- Được đào tạo sản phẩm, kỹ năng bán hàng bài bản

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ/tết theo quy định

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.