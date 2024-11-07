Tuyển Khai Báo Hải Quan thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Khai Báo Hải Quan thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12A, toà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Giám sát quá trình nhân viên chuẩn bị bộ hồ sơ Hải quan, C/O, đăng ký kiểm dịch, kiểm tra chuyên ngành, soạn các chứng từ thông quan hàng hóa XNK và làm các thủ tục liên quan đến lô hàng;
Thực hiện khai báo hải quan đa dạng các loại hình kinh doanh, nhà máy, thực hiện báo cáo quyết toán, thanh khoản hợp đồng;
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc vận tải nội địa theo yêu cầu của khách hàng;
Chăm sóc khách hàng thường xuyên sau dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng;
Giám sát và hỗ trợ nhân viên trong team trong việc giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của khách hàng. Đảm bảo tất cả các khiếu nại hàng hóa được xử lý hiệu quả;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 - 5 năm khai báo hải quan
Sử dụng thành thạo phần mềm ECUS5VNACCS
Có kinh nghiệm xin CO cho các doanh nghiệp chế xuất
Có thể đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc
Có khả năng lập báo cáo, trình bày báo cáo
Có kiến thức về Thông tư, Nghị định Hải quan
Chịu được áp lực công việc
Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 18 – 25 tr
Đóng Bảo hiểm kể từ khi thử việc
Thưởng các dịp lễ : 2/9; 1/5 & Tết Dương lịch
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện : Thu Cúc, Hồng Ngọc,...
Mua thẻ khám sức khỏe PVI cho nhân viên làm việc trên 1 năm
Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG FEILIKS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, toà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

