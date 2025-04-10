Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NM Sản Xuất (Xuân Thủy - Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội), Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thiết kế, test, đánh giá, kiểm soát chất lượng sản phẩm mạch điện tử (mạch nguồn, mạch điều khiển...).

Lập yêu cầu và kiểm tra, giám sát vật tư - thiết bị trong quá trình sản xuất.

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan trong quá trình thiết kế, sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu.

Lập hệ thống khung tiêu chuẩn của các sản phẩm mạch điện tử.

Soạn thảo các tài liệu kỹ thuật phục vụ quá trình sản xuất.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7

VP Làm Việc: NM Sản Xuất (Xuân Thủy - Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành kỹ thuật Cơ điện, Điện, Điện tử và các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm thiết kế và giám sát kỹ thuật sản xuất mạch điện tử (mạch nguồn, mạch điện tử,...).

Có khả năng quản lý nhóm.

Ưu Tiên Nam

Tại Công ty CP Star Invest Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực + p/c ăn trưa.

Được thưởng tháng lương 13 + các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội - NM tại Xuân Mai và ngược lại.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.

Xét tăng lương hàng năm.

Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Star Invest Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.