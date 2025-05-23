Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

 Tư vấn và bán các sản phẩm, giải pháp liên quan đến an toàn thông tin và bảo mật, bao gồm:

an toàn thông tin và bảo mật

• Kiểm thử bảo mật phần mềm và ứng dụng: SAST, SCA, IAST, DAST…

• Kiểm thử hạ tầng mạng, giám sát và an ninh mạng (SoC)

• Bảo mật phần cứng, máy chủ hiệu năng cao (HPC)

• Giải pháp thu thập thông tin trên không gian mạng (OSINT)

• Giải pháp giám sát biên giới, hải đảo và công nghệ chống UAV (C-UAV)

 Làm việc với các hãng và đối tác công nghệ hàng đầu như: BlackDuck, Picus, Threat Modeling, Apposite, Niagara, Social Links, Exxact...

 Đảm bảo chỉ tiêu doanh số và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng chung của công ty.

 Phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng, tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng được phân công, các nhu cầu tiềm năng và đề xuất giải pháp phù hợp. Mở rộng tệp khách hàng, phát triển thị trường mới.

 Trình bày các sản phẩm mới và công nghệ mới của các đối tác với khách hàng. Cập nhật thường xuyên các xu hướng công nghệ mới để tư vấn chính xác cho khách hàng.

 Phát triển kỹ năng tư vấn giải pháp và thương thảo hợp đồng. Thu thập thông tin về các dự án tiềm năng, phân tích cơ hội và đối thủ cạnh tranh. Đề xuất phương án đối phó và điều chỉnh theo diễn biến thị trường..

 Lập kế hoach kinh doanh, marketing cho mảng sản phẩm và thị trường phụ trách. Phối hợp phòng marketing tổ chức hội thảo, demo, road show, tham gia các sự kiện giới thiệu giải pháp, sản phẩm.