Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 165 Đào Duy Anh, P9,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 16 - 40 Triệu
Khảo sát thực tế dự án, đánh giá và báo cáo khảo sát
Đề xuất phương án công nghệ nước thải/nước cấp
Triển khai bản vẽ công nghệ, mặt bằng công trình nước thải/nước cấp
Lập dự toán hồ sơ chào giá/chào thầu
Kết hợp với phòng ban khác: Cơ, điện, xây dựng, mua hàng, dự án ... để hoàn thành hồ sơ thầu
Làm thuyết minh, hồ sơ kỹ thuật chào giá/dự thầu
Thực hiện các công việc khác do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ thuật môi trường
Thành thạo phần mềm AutoCad, vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Thành thạo Revit là một lợi thế
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương
Anh văn: chuyên ngành
Có năng lực làm việc team, làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực, lương từ 16tr đến 40tr
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Tăng ca, chi phí xăng công tác.
Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn
Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm rủi ro 24/24
Chế độ du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
