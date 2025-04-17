Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu

Mức lương 16 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 165 Đào Duy Anh, P9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Khảo sát thực tế dự án, đánh giá và báo cáo khảo sát

Đề xuất phương án công nghệ nước thải/nước cấp

Triển khai bản vẽ công nghệ, mặt bằng công trình nước thải/nước cấp

Lập dự toán hồ sơ chào giá/chào thầu

Kết hợp với phòng ban khác: Cơ, điện, xây dựng, mua hàng, dự án ... để hoàn thành hồ sơ thầu

Làm thuyết minh, hồ sơ kỹ thuật chào giá/dự thầu

Thực hiện các công việc khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ thuật môi trường

Thành thạo phần mềm AutoCad, vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Thành thạo Revit là một lợi thế

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương

Anh văn: chuyên ngành

Có năng lực làm việc team, làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực, lương từ 16tr đến 40tr

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Tăng ca, chi phí xăng công tác.

Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn

Thưởng trong các dịp Lễ, Tết, Thưởng cuối năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm rủi ro 24/24

Chế độ du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông

