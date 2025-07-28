Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Ngõ 89 Kim Quan Thượng, P. Việt Hưng, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận diện và phân tích rủi ro an toàn - môi trường.

- Thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

- Lập kế hoạch kiểm soát các hoạt động HSE tại dự án.

- Đào tạo, hướng dẫn an toàn cho nhà thầu.

- Thực hiện giám sát tuân thủ an toàn các nội quy, quy định và theo các biện pháp an toàn đã được phê duyệt.

- Quản lý hồ sơ liên quan đến công tác an toàn – môi trường theo hệ thống quản lý ISO 45001, ISO 14001.

- Thực hiện các báo cáo công tác ATLĐ định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, tốt nghiệp TC, CĐ trở lên, ưu tiên chuyên ngành bảo hộ lao động.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn.

- Nắm được các tiêu chuẩn và Luật liên quan tới môi trường - an toàn.

- Chịu được áp lực công việc, có thể đi làm việc công tác xa tại các tỉnh trong nước.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Có khả năng tổ chức và quản lý hồ sơ/ tài liệu tốt.

- Có chứng chỉ về an toàn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin