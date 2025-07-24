Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30BT1 , X2 Bắc Linh Đàm , phường Hoàng Liệt , quận Hoàng Mai , HN

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

Mô tả công việc

• Thiết kế, tính toán, giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải.

• Tham gia vận hành, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các công trình xử lý nước thải.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải.

• Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Word, Excel,…

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC

