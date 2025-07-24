Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 30BT1 , X2 Bắc Linh Đàm , phường Hoàng Liệt , quận Hoàng Mai , HN
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
Mô tả công việc
• Thiết kế, tính toán, giám sát thi công hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải.
• Tham gia vận hành, kiểm tra, đánh giá hiệu quả các công trình xử lý nước thải.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Môi trường, Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải.
• Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Word, Excel,…
• Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải.
• Sử dụng tốt các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, Word, Excel,…
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI