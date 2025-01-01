Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư môi trường

-

Có 116 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 11/04/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 03/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 450 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường LG Electronics Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SUIDO KIKO VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Showa Gloves Vietnam
Tuyển Kỹ sư môi trường Showa Gloves Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Showa Gloves Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Buwon Vina
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Buwon Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 700 USD
Công ty TNHH Buwon Vina
Hạn nộp: 01/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư môi trường Casla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 12 USD
Casla Group
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Hà Nam Bắc Giang Đã hết hạn 750 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Cong Ty TNHH Wesco
Tuyển Kỹ sư môi trường Cong Ty TNHH Wesco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Cong Ty TNHH Wesco
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 05/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN Á CHÂU
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TƯ VẤN Á CHÂU
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 15/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Hoàng Giang
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Hoàng Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Công Nghệ Hoàng Giang
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Hạn nộp: 14/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tan R
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Tan R làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tan R
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 01/04/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Posbee Việt Nam
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH Posbee Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Posbee Việt Nam
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường tại Việt Nam tăng mạnh nhờ sự phát triển đô thị hóa và công nghiệp hóa. Với mức lương từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, ngành kỹ sư môi trường không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở mà còn góp phần trong việc bảo vệ môi trường sống trong bối cảnh ô nhiễm ngày càng gia tăng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư môi trường

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường đang tăng mạnh mẽ tại Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Theo thống kê, do tốc độ đô thị hóa nhanh và các thách thức như ô nhiễm không khí, nước, đất và quản lý chất thải, nhu cầu nhân lực ngành môi trường dự kiến tăng trưởng đáng kể.

Kỹ sư môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế hệ thống xử lý chất thải, giám sát quy trình bảo vệ môi trường và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và quốc tế​. Nhiều tổ chức chính phủ và phi chính phủ, cùng với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, năng lượng và xây dựng, đang mở rộng cơ hội tuyển dụng kỹ sư môi trường. Các vị trí phổ biến bao gồm chuyên gia đánh giá tác động môi trường, quản lý dự án môi trường và tư vấn giải pháp bảo vệ môi trường.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường tại Việt Nam gia tăng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường tại Việt Nam gia tăng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng cao

Bên cạnh đó, với sự phát triển của các quy định và chính sách khuyến khích bảo vệ môi trường, kỹ sư môi trường cũng có vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý thức cộng đồng và áp dụng công nghệ xanh vào đời sống. Điều này tạo nên một thị trường lao động tiềm năng cho cả sinh viên mới tốt nghiệp lẫn chuyên gia đã có kinh nghiệm.

2. Mức lương trung bình của kỹ sư môi trường

Thu nhập của kỹ sư môi trường tại Việt Nam dao động từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cả người mới ra trường và những chuyên gia có kinh nghiệm. Dưới đây là mức lương cụ thể cho vị trí kỹ sư môi trường cho từng giai đoạn sự nghiệp:

Việc làm kỹ sư môi trường

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư môi trường

mới ra trường

8.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư môi trường

(1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 17.000.000

Kỹ sư môi trường

(3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư môi trường

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 trở lên

Mức lương của kỹ sư môi trường có sự thay đổi tùy thuộc vào lĩnh vực làm việc, vị trí địa lý, và kinh nghiệm của ứng viên. Kỹ sư làm việc trong các công ty tư vấn môi trường hoặc dự án của chính phủ thường có mức lương ổn định, trong khi những người làm việc cho các tập đoàn lớn hoặc dự án quốc tế có thể nhận được mức thu nhập cao hơn do yêu cầu chuyên môn cao và áp lực công việc. Ngoài ra, kỹ sư môi trường có nhiều năm kinh nghiệm, sở hữu chứng chỉ chuyên môn và kỹ năng quản lý dự án thường nhận được mức lương vượt trội so với những người mới ra trường. Ở một số khu vực, mức lương còn có thể chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào nhu cầu tuyển dụng và đặc thù công việc.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư môi trường

Kỹ sư môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sống, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà kỹ sư môi trường thực hiện trong quá trình làm việc:

  • Thiết kế và giám sát hệ thống xử lý môi trường: Lên kế hoạch, thiết kế và theo dõi hoạt động của các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường.

  • Đánh giá tác động môi trường (EIA): Phân tích các tác động tiềm ẩn của dự án lên môi trường, lập báo cáo chi tiết và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động hiệu quả.

  • Tư vấn về công nghệ và pháp luật môi trường: Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng công nghệ xanh, giảm lượng phát thải và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường.

  • Thu thập và phân tích dữ liệu môi trường: Thu thập mẫu không khí, đất, nước để phân tích mức độ ô nhiễm, từ đó đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp và bền vững.

  • Tổ chức và tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức môi trường: Thực hiện các chương trình giáo dục và chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Kỹ sư môi trường có trách nhiệm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sống
Kỹ sư môi trường có trách nhiệm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sống

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư môi trường

Để trở thành một kỹ sư môi trường, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng và hiểu biết pháp luật. Những yếu tố này không chỉ giúp họ hoàn thành tốt công việc mà còn đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường trong từng dự án. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản đối với việc làm kỹ sư môi trường:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên, hoặc các ngành liên quan.

  • Kiến thức và kỹ năng chuyên môn: Hiểu biết về quy trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và các tiêu chuẩn môi trường hiện hành. Có khả năng sử dụng các phần mềm kỹ thuật liên quan như AutoCAD, GIS, hoặc phần mềm phân tích môi trường.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Có khả năng đánh giá tác động môi trường, phân tích dữ liệu mẫu và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Có khả năng trình bày báo cáo, phối hợp với đồng nghiệp và đối tác để hoàn thành các dự án.

  • Hiểu biết pháp luật về môi trường: Am hiểu những quy định, nghị định và luật bảo vệ môi trường để đảm bảo dự án tuân thủ pháp luật.

Vị trí kỹ sư môi trường yêu cầu ứng viên đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng và hiểu biết pháp luật
Vị trí kỹ sư môi trường yêu cầu ứng viên đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng và hiểu biết pháp luật

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư môi trường nhiều

Kỹ sư môi trường là một ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại các thành phố lớn và khu vực công nghiệp phát triển. Sự gia tăng này đến từ nhu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế, cùng với các dự án xây dựng và công nghiệp hóa.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư môi trường Hà Nội: Là thủ đô và trung tâm kinh tế chính trị của cả nước, Hà Nội có nhu cầu lớn về tuyển kỹ sư môi trường để đối phó với ô nhiễm và phát triển bền vững. Các dự án xây dựng đô thị, cơ sở hạ tầng và các công ty sản xuất đều yêu cầu sự tham gia của những chuyên gia môi trường để đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư môi trường TP. HCM: Đây là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam với tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng. Sự gia tăng các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất khiến nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường ngày càng cao để xử lý nước thải, khí thải và chất thải công nghiệp.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư môi trường Đà Nẵng: Đà Nẵng đang sự phát triển mạnh mẽ về du lịch và công nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, cũng đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường. Thành phố này chú trọng đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo sự phát triển bền vững trong bối cảnh đô thị hóa.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư môi trường Hải Phòng: Là cảng biển lớn và trung tâm công nghiệp của miền Bắc, Hải Phòng đang đối mặt với các vấn đề môi trường do sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và cảng biển. Điều này tạo ra nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường cao để xử lý ô nhiễm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Ngoài những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, kỹ sư môi trường còn có nhiều cơ hội làm việc tại các tỉnh thành khác trên khắp cả nước.Tuy nhiên, mỗi tỉnh thành sẽ có những yêu cầu tuyển dụng riêng biệt, phụ thuộc vào đặc thù môi trường và ngành công nghiệp địa phương. Chẳng hạn, các tỉnh ven biển thường ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý chất thải biển và bảo tồn hệ sinh thái, trong khi các khu vực công nghiệp lại cần kỹ sư có chuyên môn về xử lý khí thải và quản lý chất thải nguy hại.

Những thành phố lớn và khu vực công nghiệp phát triển có Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường rất cao
Những thành phố lớn và khu vực công nghiệp phát triển có Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường rất cao

6. Trường đào tạo ngành Môi trường tốt nhất hiện nay

Để trở thành kỹ sư môi trường, các thí sinh thường thi khối A, A1, B hoặc D để theo học ngành này tại những trường đại học uy tín. Các trường đào tạo ngành Môi trường chất lượng cao sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết để giải quyết những vấn đề môi trường trong bối cảnh phát triển công nghiệp và đô thị hóa hiện nay. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Môi trường hàng đầu hiện nay:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ thuật Môi trường

A00, A01, B00, D01

22.1

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng

TP.HCM

Đại học Tôn Đức Thắng

Khoa học môi trường

B08

28

46.000.000 VNĐ/tháng

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Kỹ thuật môi trường

A00, D07, B00

18

23.900.000 VNĐ/tháng

Hải Phòng

Đại học Hàng Hải

Kỹ thuật Môi trường

A00, A01, D01, D07

24

20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/năm
Sinh viên học ngành Môi trường tại các trường đại học uy tín được đào tạo bài bản và tận tâm
Sinh viên học ngành Môi trường tại các trường đại học uy tín được đào tạo bài bản và tận tâm

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư môi trường đang ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề ô nhiễm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ngày càng được quan tâm. Với mức lương hấp dẫn từ 8.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng cùng với cơ hội nghề nghiệp rộng mở, vị trí kỹ sư môi trường mang lại nhiều triển vọng phát triển cho những ứng viên có đam mê lĩnh vực này.