Công việc An toàn lao động

Tìm việc làm an toàn lao động đang trở nên quan trọng trong nền kinh tế hiện đại với mức lương lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Long An… Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các tin tuyển dụng an toàn lao động với nhiều đãi ngộ hấp dẫn cho bạn tham khảo.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm An toàn lao động

Môi trường lao động ngày nay chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bao gồm tai nạn từ máy móc hạng nặng, rủi ro liên quan đến hóa chất, điện giật, hỏa hoạn và những nguy hiểm từ công việc làm việc ở độ cao. Theo dữ liệu từ 61/63 tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024 (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đã xảy ra 3.201 vụ tai nạn lao động, làm 3.065 người bị ảnh hưởng, trong đó có 320 vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến 346 trường hợp tử vong. Con số này phản ánh thực trạng an toàn lao động chưa được đảm bảo tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức.

Ngoài ra, các yếu tố như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, và điều kiện làm việc không hợp lý cũng có thể gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe người lao động. Những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động, từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp và xã hội khi phải bồi thường, tạm dừng sản xuất hoặc khắc phục hậu quả.

Chính vì thế, việc làm an toàn lao động trở thành một nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp. Việc làm này thường bao gồm các nhiệm vụ chính như kiểm tra - giám sát an toàn, đảm bảo thực hiện các quy chuẩn, quy định an toàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp an toàn hiệu quả, đào tạo kiến thức an toàn lao động cho công nhân…

Các doanh nghiệp hiện nay ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho người lao động để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu thiệt hại. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực an toàn lao động đang gia tăng mạnh mẽ, có hơn 100 tin tuyển dụng việc làm an toàn lao động trên khắp cả nước. Số lượng công trình xây dựng, khu công nghiệp và nhà máy tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các chuyên gia an toàn lao động.

Việc làm an toàn lao động gia tăng mạnh mẽ trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm An toàn lao động mới nhất

Theo thống kê, mức lương cho các vị trí của việc làm An toàn lao động mới nhất dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào chức danh, kinh nghiệm và quy mô công ty. Dưới đây là mức lương trung bình cho một số việc làm an toàn lao động phổ biến:

Việc làm an toàn lao đông Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư an toàn lao động 12.000.000 - 18.000.000 Nhân viên kiểm tra an toàn 10.000.000 - 15.000.000 Quản lý an toàn lao động 20.000.000 - 25.000.000 Chuyên viên đào tạo an toàn 15.000.000 - 20.000.000 Nhân viên tư vấn an toàn lao động 9.000.000 - 12.000.000

3. Lĩnh vực hoạt động việc làm An toàn lao động phổ biến

Việc làm an toàn lao động là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Chuyên viên an toàn lao động có nhiệm vụ chính là nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường làm việc. Họ thực hiện khảo sát an toàn, lập kế hoạch huấn luyện, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. Việc làm an toàn lao động thường hoạt động trong các lĩnh vực sau:

3.1. Công nghiệp sản xuất

Trong công nghiệp sản xuất, người lao động đối mặt với nhiều nguy cơ như tai nạn liên quan đến máy móc, hóa chất và chấn thương do công việc nặng nhọc. Đây là lĩnh vực có yêu cầu cao về an toàn lao động vì tính chất nguy hiểm của máy móc và quy trình sản xuất phức tạp.

Nhân viên an toàn lao động phải chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo môi trường làm việc an toàn bằng cách kiểm tra định kỳ thiết bị, tổ chức các khóa huấn luyện về an toàn và cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho công nhân.

Mức lương cho nhân viên an toàn trong công nghiệp sản xuất dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tập trung tuyển dụng tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai là nơi tuyển dụng lớn cho vị trí này.

3.2. Xây dựng

Lĩnh vực xây dựng là một trong những ngành có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất, chủ yếu liên quan đến các nguy cơ ngã từ độ cao, va đập do vật rơi, hoặc tai nạn khi sử dụng thiết bị không đúng cách.

Các công nhân xây dựng luôn phải đối mặt với môi trường làm việc nguy hiểm, và nhiệm vụ của nhân viên an toàn lao động là kiểm soát các rủi ro này. Họ phải theo dõi chặt chẽ các hoạt động trên công trường, hướng dẫn công nhân sử dụng thiết bị bảo vệ, và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Nhân viên an toàn lao động trong ngành này có thể kiếm được từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt ở các khu vực có nhiều công trình xây dựng như TP.HCM, Hà Nội.

Việc làm xây dựng đòi hỏi phải đảm bảo an toàn chặt chẽ cho các công nhân trên công trường

3.3. Giao thông vận tải

Lĩnh vực giao thông vận tải có những rủi ro đặc thù, từ tai nạn giao thông, va chạm do điều kiện đường xá không đảm bảo, cho đến sự cố do phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách.

Nhân viên an toàn lao động trong ngành này thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải và thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung ở các khu vực có mạng lưới giao thông phát triển như TP.HCM, Hà Nội.

3.4. Y tế và dịch vụ xã hội

Những người làm việc trong ngành y tế và dịch vụ xã hội luôn đối mặt với nhiều nguy cơ, từ việc tiếp xúc với bệnh tật, hóa chất y tế độc hại, thậm chí còn có khả năng bị tấn công bởi người nhà bệnh nhân… Đặc biệt, các cơ sở y tế phải duy trì các tiêu chuẩn an toàn cực kỳ nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe của cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Nhân viên an toàn lao động trong lĩnh vực này có mức lương dao động từ 12.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng tại các bệnh viện lớn ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội. Họ phải giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, quản lý chất thải y tế, và cung cấp các thiết bị bảo vệ cho nhân viên.

3.5. Nông nghiệp

Trong ngành nông nghiệp, người lao động phải đối mặt với nhiều rủi ro như tai nạn do máy móc hoặc tác động của hóa chất nông nghiệp. Nhân viên an toàn lao động phải đảm bảo công nhân được huấn luyện kỹ về an toàn, giám sát việc sử dụng máy móc và hóa chất và kiểm tra môi trường làm việc thường xuyên. Họ có trách nhiệm hướng dẫn nông dân bảo quản máy móc an toàn và áp dụng đúng quy trình an toàn lao động.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt là các khu vực có hoạt động nông nghiệp phát triển như Long An, An Giang là những nơi có nhu cầu tuyển dụng cao.

Việc làm an toàn lao động được thực hiện ở đa dạng lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp

4. Những việc làm an toàn lao động phổ biến nhất

An toàn lao động là yếu tố quan trọng trong mọi lĩnh vực sản xuất và thi công. Các công việc trong ngành này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất. Dưới đây là việc làm an toàn lao động phổ biến hiện nay:

4.1. Chuyên viên an toàn lao động

Chuyên viên an toàn lao động là một trong những vị trí quan trọng trong các tổ chức sản xuất, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng như xây dựng, hóa chất, hoặc chế biến thực phẩm. Họ có nhiệm vụ xây dựng, triển khai và giám sát các kế hoạch an toàn lao động để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Theo thống kê từ các trang tin tuyển dụng uy tín, hàng ngày có hơn 100 tin tuyển dụng chuyên viên an toàn lao động tại các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất. Công việc của họ bao gồm kiểm tra và đánh giá các mối nguy hiểm tại nơi làm việc, đảm bảo rằng tất cả các nhân viên tuân thủ các quy định an toàn.

Để thực hiện công việc này, chuyên viên an toàn cần có kiến thức sâu rộng về các quy định an toàn lao động, khả năng phân tích rủi ro và khả năng giao tiếp hiệu quả để tuyên truyền những biện pháp an toàn tới toàn bộ nhân viên trong công ty.

4.2. Nhân viên kiểm tra an toàn

Nhân viên kiểm tra an toàn là những người có trách nhiệm thường xuyên giám sát và kiểm tra môi trường làm việc để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về an toàn được tuân thủ nghiêm ngặt. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kiểm tra an toàn ngày càng cao, đặc biệt trong các ngành sản xuất, xây dựng và vận hành máy móc. Công việc của họ yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng các khu vực làm việc, từ thiết bị, công cụ cho đến môi trường xung quanh, để đảm bảo không có bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào. Kỹ năng cần có của một nhân viên kiểm tra an toàn bao gồm khả năng đánh giá tình huống, phân tích các rủi ro tiềm ẩn và kỹ năng báo cáo chính xác về các vấn đề an toàn.

4.3. Quản lý an toàn lao động

Quản lý an toàn lao động là người chịu trách nhiệm điều hành và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến an toàn tại nơi làm việc. Họ cần xây dựng và duy trì các chính sách an toàn, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn lao động, và tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân viên.

Quản lý an toàn lao động có mặt ở hầu hết các ngành công nghiệp lớn, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, công trường xây dựng hoặc các nhà máy sản xuất. Công việc của họ không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về an toàn lao động mà còn yêu cầu kỹ năng lãnh đạo và khả năng đưa ra các quyết định kịp thời khi xảy ra sự cố. Các kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sẽ giúp họ đảm bảo rằng môi trường làm việc luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

4.4. Chuyên viên đào tạo an toàn

Chuyên viên đào tạo an toàn có nhiệm vụ thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo về an toàn lao động cho nhân viên trong tổ chức. Với nhu cầu ngày càng tăng về các khóa đào tạo an toàn tại các công ty, đặc biệt trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, vị trí này đang trở nên rất quan trọng.

Chuyên viên đào tạo an toàn lao động không chỉ giảng dạy lý thuyết mà còn thực hành các tình huống an toàn thực tế, giúp nhân viên hiểu rõ hơn về cách thức phòng tránh tai nạn lao động. Công việc này đòi hỏi chuyên viên phải có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời phải có kiến thức vững về các quy định và phương pháp an toàn lao động. Ngoài ra, họ cũng cần khả năng tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo.

4.5. Nhân viên tư vấn an toàn lao động

Nhân viên tư vấn an toàn lao động cung cấp các giải pháp về an toàn lao động cho các công ty và tổ chức nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra tại nơi làm việc. Họ giúp các công ty nhận diện những yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Với sự phát triển của các ngành công nghiệp và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn an toàn đang ngày càng tăng. Công việc của họ yêu cầu phải có kiến thức chuyên sâu về các luật lệ và tiêu chuẩn an toàn lao động, cũng như kỹ năng phân tích để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả.

Các nhân viên tư vấn an toàn lao động cần khả năng giao tiếp tốt và phải luôn cập nhật các quy định mới về an toàn lao động để đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các doanh nghiệp.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm an toàn lao động nhiều nhất

Nhu cầu việc làm an toàn lao động hiện đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại các tỉnh thành lớn và khu vực công nghiệp trong các lĩnh vực như xây dựng và sản xuất tạo cơ hội lớn cho các chuyên viên an toàn lao động.

5.1. Việc làm an toàn lao động tại tphcm

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, luôn có nhu cầu cao về việc làm an toàn lao động, có rất nhiều ngành nghề như xây dựng, sản xuất, dịch vụ việc làm logistics và y tế, nơi mà việc đảm bảo an toàn lao động là vô cùng cần thiết.

Các doanh nghiệp lớn trong những lĩnh vực này thường xuyên tìm kiếm chuyên viên an toàn lao động để thực hiện các chương trình huấn luyện, giám sát an toàn và kiểm tra điều kiện làm việc, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Mức lương trung bình cho vị trí này tại việc làm TP. Hồ Chí Minh dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tập trung tuyển dụng tại các Quận 1, Quận 2, Quận 7 và Quận 12.

5.2. Việc làm an toàn lao động tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị của cả nước cũng ghi nhận nhu cầu lớn về việc làm an toàn lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành việc làm xây dựng, giao thông và công nghiệp chế biến tạo ra nhu cầu về các việc làm an toàn lao động thường dao động từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tại các quận như Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Long Biên.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều dự án xây dựng lớn đang được triển khai, yêu cầu về việc tuyển dụng an toàn lao động có chuyên môn cao càng trở nên cấp thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Việc làm an toàn lao động tập trung tại các thành phố lớn với các dự án xây dựng, giao thông dày đặc

5..3. Việc làm an toàn lao động tại Đà nẵng

Thị trường việc làm Đà Nẵng đang trên đà phát triển nhanh chóng với nhiều dự án xây dựng và du lịch đang diễn ra, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng chuyên viên an toàn lao động gia tăng. Thành phố không chỉ nổi bật với các khu công nghiệp mà còn có sự đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch.

Do vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ yêu cầu cần có những người có kiến thức và kỹ năng trong việc đảm bảo an toàn lao động để duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.

Các quận như Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà, và Quận Liên Chiểu, nơi có nhiều khu công nghiệp và các dự án du lịch, là những khu vực tuyển dụng chuyên viên an toàn lao động với mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5..4. Tuyển dụng an toàn lao động Hải Phòng

Thị trường việc làm Hải Phòng là một trong những cảng biển lớn nhất của Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng an toàn lao động cao, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics và vận tải tại các khu vực như Quận Hồng Bàng, Quận Ngô Quyền và các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Đình Vũ, khu công nghiệp Tràng Duệ.

Các công ty hoạt động tại cảng, sản xuất và chế biến cần đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được thực hiện để bảo vệ sức khỏe người lao động. Do đó, việc làm an toàn lao động với mức lương từ 10.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng là một phần không thể thiếu trong đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp tại đây.

5..5. Tuyển dụng an toàn lao động tại Long An

Thị trường việc làm Long An với sự phát triển của các khu công nghiệp và hoạt động nông nghiệp, cũng đang ghi nhận nhu cầu tăng cao về việc làm an toàn lao động với mức lương dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Các khu công nghiệp lớn trong vùng như khu công nghiệp Thái Hòa, Xuyên Á cùng với các huyện Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa thường xuyên tìm kiếm nhân lực có chuyên môn an toàn lao động.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm An toàn lao động

Với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng trong lĩnh vực an toàn lao động, tìm việc làm an toàn lao động ngày càng khắt khe về yêu cầu đối với ứng viên. Để đảm bảo hiệu quả công việc và sự an toàn cho người lao động, dưới đây là những yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng an toàn lao động:

Trình độ học vấn: Ứng viên cần tốt nghiệp đại học với chuyên ngành liên quan như an toàn lao động, kỹ thuật, môi trường, hoặc các ngành tương tự. Những kiến thức từ các chuyên ngành này là nền tảng để hiểu và vận dụng các nguyên tắc an toàn trong môi trường lao động đa dạng.

Chứng chỉ chuyên môn: Có chứng chỉ hoặc bằng cấp chuyên môn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, hoặc các chứng chỉ liên quan. Có những chứng chỉ này sẽ là một lợi thế cho ứng viên.

Kinh nghiệm thực tế: Nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực an toàn lao động, đặc biệt là tại các công ty sản xuất, xây dựng hoặc môi trường có rủi ro cao. Kinh nghiệm này giúp ứng viên làm quen với các tình huống thực tế, nhanh chóng phát hiện và xử lý vấn đề an toàn trong môi trường làm việc.

Hiểu biết về pháp luật và tiêu chuẩn an toàn: Ứng viên cần nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và luật pháp về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế và quy định trong nước giúp ứng viên đảm bảo các hoạt động an toàn luôn tuân thủ đúng pháp luật, tránh các rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp.

Tuyển dụng an toàn lao động với nhiều kỹ năng và trách nhiệm để đảm bảo hiệu quả công việc

Kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro: Ứng viên cần có khả năng nhận diện, phân tích, và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường làm việc để tư vấn biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ứng phó tình huống khẩn cấp: Ứng viên cần có khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả, nhằm giảm thiểu tác động xấu đến người lao động và tài sản của doanh nghiệp.

Khả năng tổ chức và đào tạo: Đảm nhận việc đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy tắc an toàn là một nhiệm vụ quan trọng. Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt các quy trình an toàn rõ ràng, giúp nhân viên thực hiện đúng cách.

Việc làm an toàn lao động đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu tai nạn lao động, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Chuyên viên an toàn lao động không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Hãy trở thành những chuyên gia an toàn lao động, góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.