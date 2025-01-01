Công việc An toàn lao động

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc An toàn lao động

-

Có 311 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Quốc Gia
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TOTO Vietnam Co., Ltd
Tuyển Nhân viên môi trường TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
TOTO Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghệ Cao HTC
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Cà Phê Phúc Sinh
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Hang Nam Vina làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hang Nam Vina
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 27/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Tuyển Nhân viên môi trường Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An làm việc tại Long An thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty TNHH R&B Food Supply Việt Nam – Chi nhánh Long An
Hạn nộp: 07/09/2025
Long An Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Nội Hòa Bình Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Maybank Securities Limited
Tuyển Nhân viên môi trường Maybank Securities Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 240 - 630 USD
Maybank Securities Limited
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 240 - 630 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HS Company Limited
Tuyển Kỹ sư môi trường HS Company Limited làm việc tại Long An thu nhập 500 - 1 USD
HS Company Limited
Hạn nộp: 29/08/2025
Long An Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên môi trường Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE
Hạn nộp: 08/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần coasia cm vina
Tuyển Nhân viên môi trường công ty cổ phần coasia cm vina làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần coasia cm vina
Hạn nộp: 10/08/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Tuyển Kỹ sư môi trường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 05/06/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Proterial Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Proterial Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Proterial Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Nhân viên môi trường Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập 900 - 12 USD
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 30/04/2025
Hải Phòng Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 900 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Tuyển Kỹ sư môi trường Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 40 Triệu
Công TY TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi Trường Á Đông
Hạn nộp: 19/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Tuyển Nhân viên môi trường Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 800 USD
Công Ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hoya Glass Disk Vietnam II
Tuyển Kỹ sư môi trường Hoya Glass Disk Vietnam II làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Hoya Glass Disk Vietnam II
Hạn nộp: 11/04/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Nam Định Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Kỹ sư môi trường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư môi trường Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 450 - 550 USD
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 03/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 450 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 08/05/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Amkor Technology Vietnam LLC.,
Tuyển Nhân viên môi trường Amkor Technology Vietnam LLC., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Amkor Technology Vietnam LLC.,
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P\'s
Tuyển Nhân viên môi trường Pizza 4P\'s làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Pizza 4P\'s
Hạn nộp: 04/05/2025
Long An Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tìm việc làm an toàn lao động đang trở nên quan trọng trong nền kinh tế hiện đại với mức lương lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng tại Hà Nội, HCM, Đà Nẵng, Long An… Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các tin tuyển dụng an toàn lao động với nhiều đãi ngộ hấp dẫn cho bạn tham khảo.

1. Nhu cầu nhân lực của Việc làm An toàn lao động

Môi trường lao động ngày nay chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra bao gồm tai nạn từ máy móc hạng nặng, rủi ro liên quan đến hóa chất, điện giật, hỏa hoạn và những nguy hiểm từ công việc làm việc ở độ cao. Theo dữ liệu từ 61/63 tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024 (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đã xảy ra 3.201 vụ tai nạn lao động, làm 3.065 người bị ảnh hưởng, trong đó có 320 vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến 346 trường hợp tử vong. Con số này phản ánh thực trạng an toàn lao động chưa được đảm bảo tại nhiều doanh nghiệp và tổ chức.

Ngoài ra, các yếu tố như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, và điều kiện làm việc không hợp lý cũng có thể gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe người lao động. Những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người lao động, từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp và xã hội khi phải bồi thường, tạm dừng sản xuất hoặc khắc phục hậu quả.

Chính vì thế, việc làm an toàn lao động trở thành một nhu cầu thiết yếu của các doanh nghiệp. Việc làm này thường bao gồm các nhiệm vụ chính như kiểm tra - giám sát an toàn, đảm bảo thực hiện các quy chuẩn, quy định an toàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp an toàn hiệu quả, đào tạo kiến thức an toàn lao động cho công nhân…

Các doanh nghiệp hiện nay ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho người lao động để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu thiệt hại. Chính vì vậy, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực an toàn lao động đang gia tăng mạnh mẽ, có hơn 100 tin tuyển dụng việc làm an toàn lao động trên khắp cả nước. Số lượng công trình xây dựng, khu công nghiệp và nhà máy tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các chuyên gia an toàn lao động.

Tuyển dụng việc làm an toàn lao động gia tăng mạnh mẽ trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải
Việc làm an toàn lao động gia tăng mạnh mẽ trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận tải

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm An toàn lao động mới nhất

Theo thống kê, mức lương cho các vị trí của việc làm An toàn lao động mới nhất dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào chức danh, kinh nghiệm và quy mô công ty. Dưới đây là mức lương trung bình cho một số việc làm an toàn lao động phổ biến:

Việc làm an toàn lao đông

Mức lương giao động

(VNĐ/tháng)
Kỹ sư an toàn lao động 12.000.000 - 18.000.000
Nhân viên kiểm tra an toàn 10.000.000 - 15.000.000
Quản lý an toàn lao động 20.000.000 - 25.000.000
Chuyên viên đào tạo an toàn 15.000.000 - 20.000.000
Nhân viên tư vấn an toàn lao động 9.000.000 - 12.000.000

3. Lĩnh vực hoạt động việc làm An toàn lao động phổ biến

Việc làm an toàn lao động là một lĩnh vực quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Chuyên viên an toàn lao động có nhiệm vụ chính là nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường làm việc. Họ thực hiện khảo sát an toàn, lập kế hoạch huấn luyện, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động. Việc làm an toàn lao động thường hoạt động trong các lĩnh vực sau:

3.1. Công nghiệp sản xuất

Trong công nghiệp sản xuất, người lao động đối mặt với nhiều nguy cơ như tai nạn liên quan đến máy móc, hóa chất và chấn thương do công việc nặng nhọc. Đây là lĩnh vực có yêu cầu cao về an toàn lao động vì tính chất nguy hiểm của máy móc và quy trình sản xuất phức tạp.

Nhân viên an toàn lao động phải chịu trách nhiệm giám sát và đảm bảo môi trường làm việc an toàn bằng cách kiểm tra định kỳ thiết bị, tổ chức các khóa huấn luyện về an toàn và cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cho công nhân.

Mức lương cho nhân viên an toàn trong công nghiệp sản xuất dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tập trung tuyển dụng tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai là nơi tuyển dụng lớn cho vị trí này.

3.2. Xây dựng

Lĩnh vực xây dựng là một trong những ngành có tỷ lệ tai nạn lao động cao nhất, chủ yếu liên quan đến các nguy cơ ngã từ độ cao, va đập do vật rơi, hoặc tai nạn khi sử dụng thiết bị không đúng cách.

Các công nhân xây dựng luôn phải đối mặt với môi trường làm việc nguy hiểm, và nhiệm vụ của nhân viên an toàn lao động là kiểm soát các rủi ro này. Họ phải theo dõi chặt chẽ các hoạt động trên công trường, hướng dẫn công nhân sử dụng thiết bị bảo vệ, và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Nhân viên an toàn lao động trong ngành này có thể kiếm được từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt ở các khu vực có nhiều công trình xây dựng như TP.HCM, Hà Nội.

Việc làm xây dựng đòi hỏi phải đảm bảo an toàn chặt chẽ cho các công nhân trên công trường
Việc làm xây dựng đòi hỏi phải đảm bảo an toàn chặt chẽ cho các công nhân trên công trường

3.3. Giao thông vận tải

Lĩnh vực giao thông vận tải có những rủi ro đặc thù, từ tai nạn giao thông, va chạm do điều kiện đường xá không đảm bảo, cho đến sự cố do phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách.

Nhân viên an toàn lao động trong ngành này thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải và thiết lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho tài xế và hành khách.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung ở các khu vực có mạng lưới giao thông phát triển như TP.HCM, Hà Nội.

3.4. Y tế và dịch vụ xã hội

Những người làm việc trong ngành y tế và dịch vụ xã hội luôn đối mặt với nhiều nguy cơ, từ việc tiếp xúc với bệnh tật, hóa chất y tế độc hại, thậm chí còn có khả năng bị tấn công bởi người nhà bệnh nhân… Đặc biệt, các cơ sở y tế phải duy trì các tiêu chuẩn an toàn cực kỳ nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe của cả bệnh nhân và nhân viên y tế.

Nhân viên an toàn lao động trong lĩnh vực này có mức lương dao động từ 12.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng tại các bệnh viện lớn ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội. Họ phải giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, quản lý chất thải y tế, và cung cấp các thiết bị bảo vệ cho nhân viên.

3.5. Nông nghiệp

Trong ngành nông nghiệp, người lao động phải đối mặt với nhiều rủi ro như tai nạn do máy móc hoặc tác động của hóa chất nông nghiệp. Nhân viên an toàn lao động phải đảm bảo công nhân được huấn luyện kỹ về an toàn, giám sát việc sử dụng máy móc và hóa chất và kiểm tra môi trường làm việc thường xuyên. Họ có trách nhiệm hướng dẫn nông dân bảo quản máy móc an toàn và áp dụng đúng quy trình an toàn lao động.

Mức lương cho vị trí này dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt là các khu vực có hoạt động nông nghiệp phát triển như Long An, An Giang là những nơi có nhu cầu tuyển dụng cao.

Việc làm an toàn lao động được thực hiện ở đa dạng lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp
Việc làm an toàn lao động được thực hiện ở đa dạng lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp

4. Những việc làm an toàn lao động phổ biến nhất

An toàn lao động là yếu tố quan trọng trong mọi lĩnh vực sản xuất và thi công. Các công việc trong ngành này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất. Dưới đây là việc làm an toàn lao động phổ biến hiện nay:

4.1. Chuyên viên an toàn lao động

Chuyên viên an toàn lao động là một trong những vị trí quan trọng trong các tổ chức sản xuất, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp nặng như xây dựng, hóa chất, hoặc chế biến thực phẩm. Họ có nhiệm vụ xây dựng, triển khai và giám sát các kế hoạch an toàn lao động để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người lao động.

Theo thống kê từ các trang tin tuyển dụng uy tín, hàng ngày có hơn 100 tin tuyển dụng chuyên viên an toàn lao động tại các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất. Công việc của họ bao gồm kiểm tra và đánh giá các mối nguy hiểm tại nơi làm việc, đảm bảo rằng tất cả các nhân viên tuân thủ các quy định an toàn.

Để thực hiện công việc này, chuyên viên an toàn cần có kiến thức sâu rộng về các quy định an toàn lao động, khả năng phân tích rủi ro và khả năng giao tiếp hiệu quả để tuyên truyền những biện pháp an toàn tới toàn bộ nhân viên trong công ty.

4.2. Nhân viên kiểm tra an toàn

Nhân viên kiểm tra an toàn là những người có trách nhiệm thường xuyên giám sát và kiểm tra môi trường làm việc để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn về an toàn được tuân thủ nghiêm ngặt. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kiểm tra an toàn ngày càng cao, đặc biệt trong các ngành sản xuất, xây dựng và vận hành máy móc. Công việc của họ yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng các khu vực làm việc, từ thiết bị, công cụ cho đến môi trường xung quanh, để đảm bảo không có bất kỳ yếu tố nguy hiểm nào. Kỹ năng cần có của một nhân viên kiểm tra an toàn bao gồm khả năng đánh giá tình huống, phân tích các rủi ro tiềm ẩn và kỹ năng báo cáo chính xác về các vấn đề an toàn.

4.3. Quản lý an toàn lao động

Quản lý an toàn lao động là người chịu trách nhiệm điều hành và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến an toàn tại nơi làm việc. Họ cần xây dựng và duy trì các chính sách an toàn, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn lao động, và tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân viên.

Quản lý an toàn lao động có mặt ở hầu hết các ngành công nghiệp lớn, đặc biệt là trong các khu công nghiệp, công trường xây dựng hoặc các nhà máy sản xuất. Công việc của họ không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về an toàn lao động mà còn yêu cầu kỹ năng lãnh đạo và khả năng đưa ra các quyết định kịp thời khi xảy ra sự cố. Các kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề sẽ giúp họ đảm bảo rằng môi trường làm việc luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

4.4. Chuyên viên đào tạo an toàn

Chuyên viên đào tạo an toàn có nhiệm vụ thiết kế và thực hiện các chương trình đào tạo về an toàn lao động cho nhân viên trong tổ chức. Với nhu cầu ngày càng tăng về các khóa đào tạo an toàn tại các công ty, đặc biệt trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, vị trí này đang trở nên rất quan trọng.

Chuyên viên đào tạo an toàn lao động không chỉ giảng dạy lý thuyết mà còn thực hành các tình huống an toàn thực tế, giúp nhân viên hiểu rõ hơn về cách thức phòng tránh tai nạn lao động. Công việc này đòi hỏi chuyên viên phải có khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu, đồng thời phải có kiến thức vững về các quy định và phương pháp an toàn lao động. Ngoài ra, họ cũng cần khả năng tổ chức các buổi đào tạo thường xuyên và đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo.

4.5. Nhân viên tư vấn an toàn lao động

Nhân viên tư vấn an toàn lao động cung cấp các giải pháp về an toàn lao động cho các công ty và tổ chức nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra tại nơi làm việc. Họ giúp các công ty nhận diện những yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Với sự phát triển của các ngành công nghiệp và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn an toàn đang ngày càng tăng. Công việc của họ yêu cầu phải có kiến thức chuyên sâu về các luật lệ và tiêu chuẩn an toàn lao động, cũng như kỹ năng phân tích để đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả.

Các nhân viên tư vấn an toàn lao động cần khả năng giao tiếp tốt và phải luôn cập nhật các quy định mới về an toàn lao động để đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các doanh nghiệp.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm an toàn lao động nhiều nhất

Nhu cầu việc làm an toàn lao động hiện đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt tại các tỉnh thành lớn và khu vực công nghiệp trong các lĩnh vực như xây dựng và sản xuất tạo cơ hội lớn cho các chuyên viên an toàn lao động.

5.1. Việc làm an toàn lao động tại tphcm

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, luôn có nhu cầu cao về việc làm an toàn lao động, có rất nhiều ngành nghề như xây dựng, sản xuất, dịch vụ việc làm logistics và y tế, nơi mà việc đảm bảo an toàn lao động là vô cùng cần thiết.

Các doanh nghiệp lớn trong những lĩnh vực này thường xuyên tìm kiếm chuyên viên an toàn lao động để thực hiện các chương trình huấn luyện, giám sát an toàn và kiểm tra điều kiện làm việc, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Mức lương trung bình cho vị trí này tại việc làm TP. Hồ Chí Minh dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tập trung tuyển dụng tại các Quận 1, Quận 2, Quận 7 và Quận 12.

5.2. Việc làm an toàn lao động tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị của cả nước cũng ghi nhận nhu cầu lớn về việc làm an toàn lao động. Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành việc làm xây dựng, giao thông và công nghiệp chế biến tạo ra nhu cầu về các việc làm an toàn lao động thường dao động từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tại các quận như Quận Ba Đình, Quận Hoàn Kiếm, Quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Long Biên.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều dự án xây dựng lớn đang được triển khai, yêu cầu về việc tuyển dụng an toàn lao động có chuyên môn cao càng trở nên cấp thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Việc làm an toàn lao động tập trung tại các thành phố lớn với các dự án xây dựng, giao thông dày đặc
Việc làm an toàn lao động tập trung tại các thành phố lớn với các dự án xây dựng, giao thông dày đặc

5..3. Việc làm an toàn lao động tại Đà nẵng

Thị trường việc làm Đà Nẵng đang trên đà phát triển nhanh chóng với nhiều dự án xây dựng và du lịch đang diễn ra, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng chuyên viên an toàn lao động gia tăng. Thành phố không chỉ nổi bật với các khu công nghiệp mà còn có sự đầu tư mạnh vào hạ tầng du lịch.

Do vậy, các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ yêu cầu cần có những người có kiến thức và kỹ năng trong việc đảm bảo an toàn lao động để duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.

Các quận như Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà, và Quận Liên Chiểu, nơi có nhiều khu công nghiệp và các dự án du lịch, là những khu vực tuyển dụng chuyên viên an toàn lao động với mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5..4. Tuyển dụng an toàn lao động Hải Phòng

Thị trường việc làm Hải Phòng là một trong những cảng biển lớn nhất của Việt Nam, có nhu cầu tuyển dụng an toàn lao động cao, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics và vận tải tại các khu vực như Quận Hồng Bàng, Quận Ngô Quyền và các khu công nghiệp lớn như khu công nghiệp Đình Vũ, khu công nghiệp Tràng Duệ.

Các công ty hoạt động tại cảng, sản xuất và chế biến cần đảm bảo rằng các quy trình làm việc an toàn được thực hiện để bảo vệ sức khỏe người lao động. Do đó, việc làm an toàn lao động với mức lương từ 10.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng là một phần không thể thiếu trong đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp tại đây.

5..5. Tuyển dụng an toàn lao động tại Long An

Thị trường việc làm Long An với sự phát triển của các khu công nghiệp và hoạt động nông nghiệp, cũng đang ghi nhận nhu cầu tăng cao về việc làm an toàn lao động với mức lương dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Các khu công nghiệp lớn trong vùng như khu công nghiệp Thái Hòa, Xuyên Á cùng với các huyện Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa thường xuyên tìm kiếm nhân lực có chuyên môn an toàn lao động.

Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm An toàn lao động

Với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng trong lĩnh vực an toàn lao động, tìm việc làm an toàn lao động ngày càng khắt khe về yêu cầu đối với ứng viên. Để đảm bảo hiệu quả công việc và sự an toàn cho người lao động, dưới đây là những yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng an toàn lao động:

  • Trình độ học vấn: Ứng viên cần tốt nghiệp đại học với chuyên ngành liên quan như an toàn lao động, kỹ thuật, môi trường, hoặc các ngành tương tự. Những kiến thức từ các chuyên ngành này là nền tảng để hiểu và vận dụng các nguyên tắc an toàn trong môi trường lao động đa dạng.
  • Chứng chỉ chuyên môn: Có chứng chỉ hoặc bằng cấp chuyên môn về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, hoặc các chứng chỉ liên quan. Có những chứng chỉ này sẽ là một lợi thế cho ứng viên.
  • Kinh nghiệm thực tế: Nhà tuyển dụng thường ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực an toàn lao động, đặc biệt là tại các công ty sản xuất, xây dựng hoặc môi trường có rủi ro cao. Kinh nghiệm này giúp ứng viên làm quen với các tình huống thực tế, nhanh chóng phát hiện và xử lý vấn đề an toàn trong môi trường làm việc.
  • Hiểu biết về pháp luật và tiêu chuẩn an toàn: Ứng viên cần nắm rõ các quy định, tiêu chuẩn và luật pháp về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế và quy định trong nước giúp ứng viên đảm bảo các hoạt động an toàn luôn tuân thủ đúng pháp luật, tránh các rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp.
Tuyển dụng an toàn lao động với nhiều kỹ năng và trách nhiệm để đảm bảo hiệu quả công việc
Tuyển dụng an toàn lao động với nhiều kỹ năng và trách nhiệm để đảm bảo hiệu quả công việc
  • Kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro: Ứng viên cần có khả năng nhận diện, phân tích, và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường làm việc để tư vấn biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ứng phó tình huống khẩn cấp: Ứng viên cần có khả năng phản ứng nhanh và xử lý các tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả, nhằm giảm thiểu tác động xấu đến người lao động và tài sản của doanh nghiệp.
  • Khả năng tổ chức và đào tạo: Đảm nhận việc đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy tắc an toàn là một nhiệm vụ quan trọng. Ứng viên cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt các quy trình an toàn rõ ràng, giúp nhân viên thực hiện đúng cách.

Việc làm an toàn lao động đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu tai nạn lao động, từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả công việc. Chuyên viên an toàn lao động không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội. Hãy trở thành những chuyên gia an toàn lao động, góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người.