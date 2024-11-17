Tuyển Thợ hàn Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Thợ hàn Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Thợ hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ hàn Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/17 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Khu phố 8, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hàn Tig, hàn mig, hàn que
Hàn lắp ráp các thiết bị
Thi công lắp đặt thiết bị theo công trình
Sử dụng thành thạo máy móc cầm tay.
Công việc sẽ trao đổi chi tiết

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về hàn Tig, hàn Mig, hàn que
- Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc
- Có sức khỏe tốt.

Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo hàn, lắp nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43/17 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Kp.8, P.TCH, Q.12, Tp.HCM

