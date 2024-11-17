Tuyển Thợ hàn Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/17 Đường Tân Chánh Hiệp 10, Khu phố 8, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hàn Tig, hàn mig, hàn que

Hàn lắp ráp các thiết bị

Thi công lắp đặt thiết bị theo công trình

Sử dụng thành thạo máy móc cầm tay.

Công việc sẽ trao đổi chi tiết

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm về hàn Tig, hàn Mig, hàn que

- Chăm chỉ, chịu khó, chịu được áp lực công việc

- Có sức khỏe tốt.

Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo hàn, lắp nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Tiến Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.