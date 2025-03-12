Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20, Ngõ 64 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Đọc, hiểu bản vẽ cơ khí.

Cắt các loại thép hình.

Hàn khung máy móc, băng tải, cover máy…

Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, không quá 35 tuổi.

Biết hàn Sắt, Inox.

Thành thạo các kỹ năng hàn que, hàn Mig, hàn tig,..

Sử dụng thành thạo các máy công cụ cầm tay.

Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

Yêu cầu khác sẽ trao đổi cụ thể trong phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000đ – 13.000.000đ (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi Phỏng vấn với Quản lý)

Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.

Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.

Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí, …

Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.

Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật, …

Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.

Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company

