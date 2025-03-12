Tuyển Thợ hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ hàn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 20, Ngõ 64 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội., Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Đọc, hiểu bản vẽ cơ khí.
Cắt các loại thép hình.
Hàn khung máy móc, băng tải, cover máy…
Công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, không quá 35 tuổi.
Biết hàn Sắt, Inox.
Thành thạo các kỹ năng hàn que, hàn Mig, hàn tig,..
Sử dụng thành thạo các máy công cụ cầm tay.
Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
Yêu cầu khác sẽ trao đổi cụ thể trong phỏng vấn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000đ – 13.000.000đ (Thỏa thuận trực tiếp trong buổi Phỏng vấn với Quản lý)
Mức lương
.000.000đ – 13.000.000đ
Chính sách thưởng: thưởng sáng kiến, những sáng kiến xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty đều được ghi nhận và nhận mức thưởng tương ứng; thưởng khi giới thiệu nhân sự cho công ty.
Cung cấp trang thiết bị, vật tư làm việc.
Các khoản phụ cấp như: phụ cấp ăn trưa, điện thoại, xăng xe, công tác phí, …
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định luật lao động hiện hành.
Quà các dịp Lễ Tết, sinh nhật, …
Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ của cán bộ, nhân viên.
Ngân sách cho chương trình team building, mini game, các sự kiện giải trí và kết nối, …
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
