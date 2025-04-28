Tuyển Thợ hàn Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc bản thiết kế và bản vẽ, lấy số đo để lên kế hoạch cũng như quy trình hàn

Hàn, lắp đặt các sản phẩm theo từng dự án.

Thực hiện việc sửa chữa hàn.

Báo cáo tiến độ công việc theo định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Thực hiện các công việc khác theo chuyên môn dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề chuyên ngành hàn

Có kinh nghiệm trong ngành cơ khí, hàn

Ưu tiên cư trú quanh khu vực Gia Lâm, Văn Lâm, Hưng Yên

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Khả năng xử lý tình huống

Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi;

Chịu được áp lực công việc;

Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Ngoài thu nhập trên, được hưởng thêm chế độ: phụ cấp ăn trưa

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin