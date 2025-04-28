Tuyển Thợ hàn Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ hàn Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Thợ hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ hàn Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thợ hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc bản thiết kế và bản vẽ, lấy số đo để lên kế hoạch cũng như quy trình hàn
Hàn, lắp đặt các sản phẩm theo từng dự án.
Thực hiện việc sửa chữa hàn.
Báo cáo tiến độ công việc theo định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Thực hiện các công việc khác theo chuyên môn dưới sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng nghề chuyên ngành hàn
Có kinh nghiệm trong ngành cơ khí, hàn
Ưu tiên cư trú quanh khu vực Gia Lâm, Văn Lâm, Hưng Yên
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Khả năng xử lý tình huống
Chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi;
Chịu được áp lực công việc;
Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Ngoài thu nhập trên, được hưởng thêm chế độ: phụ cấp ăn trưa
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH và hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tascom Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

