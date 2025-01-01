Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn, hay còn gọi là Bizman Media, được thành lập vào năm 2003. Lĩnh vực kinh doanh ban đầu của công ty là quảng cáo ngoài trời, từ đó đến nay, Bizman Media đã trải qua hơn 20 năm phát triển và mở rộng hoạt động để trở thành một tổ hợp truyền thông, quảng cáo và giải trí. Công ty cung cấp nhiều dịch vụ quảng cáo đa dạng, từ bảng quảng cáo cao tốc và quốc lộ đến màn hình LED nội đô và dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, Bizman Media cam kết xây dựng các chiến lược phát triển thương hiệu toàn diện cho khách hàng. Công ty tập trung vào việc coi khách hàng là trung tâm và đặt chất lượng sản phẩm, dịch vụ lên hàng đầu. Đội ngũ nhân sự của Bizman Media khoảng 200 người, tất cả đều có chất lượng cao và chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Bizman Media có hai văn phòng đặt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với kinh nghiệm phong phú cùng hàng trăm khách hàng lớn và thân thiết. Công ty tự hào đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của hàng nghìn doanh nghiệp và sẽ không ngừng phấn đấu để góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng hơn. Những dịch vụ mà công ty cung cấp bao gồm quảng cáo Google Adwords, Facebook Ads, dịch vụ YouTube Ads, quảng cáo Tiktok Ads, quảng cáo Zalo Ads và nhiều dịch vụ truyền thông tổng thể khác.