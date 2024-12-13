Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Võ Văn Tần, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các dịch vụ chăm sóc da, gội đầu, triệt lông, nặn mụn, phụ bác sĩ tiêm chích và các liệu trình làm đẹp cho khách hàng

Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ spa và sản phẩm chăm sóc da phù hợp

Đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình thực hiện các liệu trình

Theo dõi và báo cáo tình trạng thiết bị, dụng cụ và vật tư sử dụng trong spa

Cập nhật kiến thức về các xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng liên quan đến công việc kỹ thuật viên Spa

Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc da và các liệu trình làm đẹp cơ bản

Có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng

Chịu khó học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới

Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000 + Tiền tour

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật spa, chăm sóc da và các liệu trình làm đẹp hiện đại

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, tiệc tất niên, sinh nhật...

Thưởng theo doanh thu và hiệu quả công việc

Được đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên về sản phẩm mới, kỹ thuật mới trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin