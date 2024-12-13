Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Võ Văn Tần, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thực hiện các dịch vụ chăm sóc da, gội đầu, triệt lông, nặn mụn, phụ bác sĩ tiêm chích và các liệu trình làm đẹp cho khách hàng
Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ spa và sản phẩm chăm sóc da phù hợp
Đảm bảo vệ sinh và an toàn trong quá trình thực hiện các liệu trình
Theo dõi và báo cáo tình trạng thiết bị, dụng cụ và vật tư sử dụng trong spa
Cập nhật kiến thức về các xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng liên quan đến công việc kỹ thuật viên Spa
Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc da và các liệu trình làm đẹp cơ bản
Có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn với khách hàng
Chịu khó học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới
Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 7.000.000 + Tiền tour
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật spa, chăm sóc da và các liệu trình làm đẹp hiện đại
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, tiệc tất niên, sinh nhật...
Thưởng theo doanh thu và hiệu quả công việc
Được đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên về sản phẩm mới, kỹ thuật mới trong ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BITOX PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
