Tuyển Digital Marketing CÔNG TNHH DIGI MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Lô 28, KĐG Yên Xá, Đường Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo Google, Facebook, Tiktok;

Xây dựng, vận hành các chiến dịch quảng cáo;

Theo dõi, phân tích, chỉnh sửa, tối ưu chiến dịch quảng cáo, kiểm soát ngân sách quảng cáo;

Theo dõi, đo lường tỷ lệ chuyển đổi khách hàng;

Nghiên cứu, cập nhật thuật toán và thủ thuật mới;

Lập báo cáo kết quả chiến dịch.

Làm việc, phối hợp với các bộ phận khác.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí quảng cáo Facebook, Google, Tiktok;

Nhạy bén và chủ động nắm bắt các xu hướng, các nhân tố ảnh hưởng trong quá trình triển khai quảng cáo;

Đã từng triển khai chiến dịch Facebook Ads, Google search, Google GDN và Youtube…

Sử dụng thành thạo các công cụ google ads, tag manager, analytics, hệ thống tracking quảng cáo;

Am hiểu về hành vi người dùng;

Tại CÔNG TNHH DIGI MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9.000.000đ – 14.000.000đ (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPIs);

Review lương ngay sau Kết thúc thử việc 02 tháng;

Xét tăng lương định kỳ 12 tháng/lần;

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;

Chế độ đãi ngộ khác theo Luật lao động và Quy định chung của Công ty. (BHXH, Thưởng Lễ/tết);

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí: Leader, Quản lý dự án;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH DIGI MEDICAL

