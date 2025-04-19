Tuyển Digital Marketing CÔNG TNHH DIGI MEDICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TNHH DIGI MEDICAL
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Lô 28, KĐG Yên Xá, Đường Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch cho các chiến dịch quảng cáo Google, Facebook, Tiktok;
Xây dựng, vận hành các chiến dịch quảng cáo;
Theo dõi, phân tích, chỉnh sửa, tối ưu chiến dịch quảng cáo, kiểm soát ngân sách quảng cáo;
Theo dõi, đo lường tỷ lệ chuyển đổi khách hàng;
Nghiên cứu, cập nhật thuật toán và thủ thuật mới;
Lập báo cáo kết quả chiến dịch.
Làm việc, phối hợp với các bộ phận khác.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí quảng cáo Facebook, Google, Tiktok;
Tại CÔNG TNHH DIGI MEDICAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000đ – 14.000.000đ (Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPIs);
Review lương ngay sau Kết thúc thử việc 02 tháng;
Xét tăng lương định kỳ 12 tháng/lần;
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;
Chế độ đãi ngộ khác theo Luật lao động và Quy định chung của Công ty. (BHXH, Thưởng Lễ/tết);
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí: Leader, Quản lý dự án;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, phát triển năng lực;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TNHH DIGI MEDICAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
