Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING VCENMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 21, Đường 800A, Nghĩa Đô,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng trên các nền tảng Etsy, eBay, TikTok Shop.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, sản xuất, kho vận) để đảm bảo tiến độ giao hàng.
Giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của khách hàng qua các kênh liên lạc.
Cập nhật và quản lý thông tin đơn hàng, khách hàng trên hệ thống.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng như Google Sheets, Google Drive.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOEIC từ 500 trở lên.
Chấp nhận sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sẵn sàng làm việc theo ca linh hoạt, đặc biệt trong mùa cao điểm.
Thu nhập ổn đinh, đầy đủ chế độ phúc lợi của nhà nước.
Thưởng hiệu suất theo kết quả công việc.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
