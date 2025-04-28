Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 119A Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Sắp xếp, lưu giữ chứng từ nội bộ khoa học, đảm bảo tìm kiếm dễ dàng khi cần đến.

Hạch toán chứng từ nội bộ theo quy định cty

Làm hợp đồng nhân sự, hợp đồng đối tác,...

Xuất chấm công phòng nhân sự và tính lương

Làm các công việc kế toán khác

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ hoặc đã ra trường chưa có kinh nghiệm

Có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó

Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES Thì Được Hưởng Những Gì

Được cấp máy tính làm việc

Thu nhập = 7 triệu + Thưởng Doanh số toàn công ty ( TN khoảng 9-10 triệu)

6 tháng gắn bó được học IELTS free và tặng free bản sinh trắc vân tay

Miễn phí các khóa học phát triển bản thân tại hệ sinh thái

Free tham gia toàn bộ sự kiện tại trung tâm

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cầu tiến, chuyên nghiệp

Nghỉ phép tháng, ngày lễ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES

