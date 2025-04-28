Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 119A Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Sắp xếp, lưu giữ chứng từ nội bộ khoa học, đảm bảo tìm kiếm dễ dàng khi cần đến.
Hạch toán chứng từ nội bộ theo quy định cty
Làm hợp đồng nhân sự, hợp đồng đối tác,...
Xuất chấm công phòng nhân sự và tính lương
Làm các công việc kế toán khác
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán nội bộ hoặc đã ra trường chưa có kinh nghiệm
Có tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó
Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp máy tính làm việc
Thu nhập = 7 triệu + Thưởng Doanh số toàn công ty ( TN khoảng 9-10 triệu)
6 tháng gắn bó được học IELTS free và tặng free bản sinh trắc vân tay
Miễn phí các khóa học phát triển bản thân tại hệ sinh thái
Free tham gia toàn bộ sự kiện tại trung tâm
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cầu tiến, chuyên nghiệp
Nghỉ phép tháng, ngày lễ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tư vấn giáo dục quốc tế HR Big Kingdom - IKES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

