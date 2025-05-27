Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 317 Trường Chinh

- Khương Trung

- Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động hậu cần, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan
Soạn thảo, lưu trữ các văn bản hành chính (công văn, thông báo, quyết định…).
Theo dõi, triển khai, giám sát các kế hoạch hậu cần và báo cáo tiến độ.
Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện nội bộ và đối ngoại.
Phối hợp với các phòng ban đảm bảo công tác vận hành hậu cần diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc vận hành.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi: 22– 30 tuổi
• Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
• Trình độ: Có kiến thức chuyên môn các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics hoặc các lĩnh vực liên quan
• Kỹ năng:
• Giao tiếp tốt, khả năng sắp xếp công việc khoa học, chi tiết
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự hoặc trong ngành logistics
• Phẩm chất cá nhân: Cẩn thận, trung thực, linh hoạt, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương (net): 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng tuỳ năng lực
• Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định
• Hỗ trợ chi phí ăn trưa, các chi phí phát sinh khác liên quan đến công việc
• Được xem xét điều chỉnh lương sau 6 tháng làm việc
• Lương tháng 13 và các chế độ khác theo thỏa thuận và tình hình thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 12, ngách 81/17 ngõ 81 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

