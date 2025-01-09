Tuyển Lập trình viên Java Công Ty TNHH Clever Creations Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công Ty TNHH Clever Creations Tech
Mức lương
500 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 500 - 1,500 USD
1. Xử lý gỡ lỗi và lập trình tính năng của nền tảng trực tuyến
2. Truy cập API bên thứ ba
3. Phối hợp với frontend developer để lập trình REST api cần thiết.
Với Mức Lương 500 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Điều kiện yêu cầu:
1. Có 1-3 năm kinh nghiệm lập trình Web/API
2. Quen thuộc với Java, Spring Framework, Spring Boot
3. Có kinh nghiệm lập trình database MySQL, quen thuộc với ngôn ngữ SQL
4. Có khái niệm về lớp mạng HTTP / HTTPS / TCP / UDP
5. Dùng lệnh Git remote
6. Có khái niệm về OO
7. Ngôn ngữ : Tiếng Anh (TOEIC trên 700, Tiếng Trung lưu loát)
Điều kiện ưu tiên:
1. Đã từng sử dụng các dịch vụ cache như Memcache, Redis
2. Có kinh nghiệm thực tế về CI / CD
3. Có kinh nghiệm thực tế về MQ
4. Kinh nghiệm thực tế trong việc bảo trì các website lớn
5. Có kinh nghiệm thực tế về Public Cloud
6. Có kinh nghiệm thực tế về Micro Service
7. Có kinh nghiệm lập trình MongoDB
8. Khả năng đọc file Api tiếng Anh
Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6 (8:00 đến 17:00)
Tại Công Ty TNHH Clever Creations Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Clever Creations Tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
