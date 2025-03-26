Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 627 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, tối ưu ngân sách và đạt được mục tiêu doanh số.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng persona để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bao gồm: lựa chọn hình thức quảng cáo, đặt giá thầu, tối ưu hóa landing page.

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads Manager, Google Analytics, ...).

Tối ưu hóa các yếu tố của quảng cáo như hình ảnh, video, nội dung để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi tiêu và ROI.

Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads và marketing online.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.

Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược trong việc xây dựng chiến dịch quảng cáo.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các hoạt động team building thường xuyên.

Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

