Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu

công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Marketing Online

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 627 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả, tối ưu ngân sách và đạt được mục tiêu doanh số.
Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xây dựng persona để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
Thiết lập và quản lý các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, bao gồm: lựa chọn hình thức quảng cáo, đặt giá thầu, tối ưu hóa landing page.
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo (Facebook Ads Manager, Google Analytics, ...).
Tối ưu hóa các yếu tố của quảng cáo như hình ảnh, video, nội dung để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Quản lý ngân sách quảng cáo, đảm bảo hiệu quả chi tiêu và ROI.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads và marketing online.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.
Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược trong việc xây dựng chiến dịch quảng cáo.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.
Thưởng các ngày lễ, tết và các hoạt động team building thường xuyên.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 627 đường Giải Phóng, Giáp Bát,Hoàng Mai,HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-online-thu-nhap-8-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341352
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITECH
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH AMITECH
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Hạn nộp: 18/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thư Viện Pháp Luật
Tuyển Marketing Online Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 50 Triệu
Thư Viện Pháp Luật
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Marketing Online Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
GMO-Z.com RUNSYSTEM
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu
công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ROSIA COSMETICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH ROSIA COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu
HỘ KINH DOANH ROSIA COSMETICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITECH
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH AMITECH
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Hạn nộp: 18/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thư Viện Pháp Luật
Tuyển Marketing Online Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 50 Triệu
Thư Viện Pháp Luật
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lixil Vietnam Corporation
Tuyển Marketing Online Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Lixil Vietnam Corporation
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Marketing Online Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
GMO-Z.com RUNSYSTEM
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu
công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Online Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Cty TNHH Vận Tải và Du Lịch Hoàng Phúc Anh
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU DU LỊCH VÀ THỂ THAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Online TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TOSY Robotics Manufacturing Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Hino Motors Vietnam, LTD. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hino Motors Vietnam, LTD.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Aling Việt Nam (Linn Dental Clinic)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Mazda Láng Hạ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mazda Láng Hạ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing Online công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Tân Trường Giang
8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Marketing Online GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Online Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giao Nhận & Thương Mại K.l. - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online Lixil Vietnam Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lixil Vietnam Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Online CÔNG TY TNHH AMITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH AMITECH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Online Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm