Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 455 Đ. 29 Tháng 3, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

Am hiểu marketing online, lựa chọn và triển khai hiệu quả các kênh bán hàng như Shopee, Facebook, Website, TikTok... theo từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Nắm bắt nhanh các xu hướng thị trường, ứng dụng vào kế hoạch marketing.

Quản lý và phát triển các hoạt động marketing trên các nền tảng số.

Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch tiếp thị trực tiếp và social media.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả.

Thực hiện các công việc liên quan truyền thông online theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh,....

Ưu tiên biết tiếng Trung và Tiếng Anh cơ bản

Nắm vững chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về SEO, Google Analylist là một lợi thế

Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: cơ bản (deal khi phỏng vấn) + Phụ cấp + Thưởng theo KPI.

Đi du lịch hàng năm cùng công ty

Được đào tạo trong lĩnh vực nhà thông minh

Được training kỹ năng trước khi vào làm việc

Đào tạo bài bản kỹ năng và phát triển bản thân toàn diện

Được tham gia các buổi đào tạo, các sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin