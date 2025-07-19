Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Hoàng Minh Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Hoàng Minh Group
Ngày đăng tuyển: 19/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/08/2025
Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Marketing Online

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 455 Đ. 29 Tháng 3, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương Thỏa thuận

Am hiểu marketing online, lựa chọn và triển khai hiệu quả các kênh bán hàng như Shopee, Facebook, Website, TikTok... theo từng nhóm khách hàng mục tiêu.
Nắm bắt nhanh các xu hướng thị trường, ứng dụng vào kế hoạch marketing.
Quản lý và phát triển các hoạt động marketing trên các nền tảng số.
Lập kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch tiếp thị trực tiếp và social media.
Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo sử dụng hiệu quả.
Thực hiện các công việc liên quan truyền thông online theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh,....
Ưu tiên biết tiếng Trung và Tiếng Anh cơ bản
Nắm vững chuyên môn, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức về SEO, Google Analylist là một lợi thế
Chịu được áp lực công việc, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: cơ bản (deal khi phỏng vấn) + Phụ cấp + Thưởng theo KPI.
Đi du lịch hàng năm cùng công ty
Được đào tạo trong lĩnh vực nhà thông minh
Được training kỹ năng trước khi vào làm việc
Đào tạo bài bản kỹ năng và phát triển bản thân toàn diện
Được tham gia các buổi đào tạo, các sự kiện của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Công ty TNHH Hoàng Minh Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27 Chính Hữu, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

