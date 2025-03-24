Tuyển Marketing Online Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 50 Triệu

Thư Viện Pháp Luật
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Thư Viện Pháp Luật

Marketing Online

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Thư Viện Pháp Luật

Mức lương
27 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 27 - 50 Triệu

Tối đa hóa doanh thu quảng cáo từ www.ThuVienPhapLuat.vn với lượng truy cập rất lớn (250 triệu pageviews/tháng), khai thác hiệu quả các nền tảng AdSense, AdX, Google Ad Manager, phối hợp đấu giá nhiều nguồn và tối ưu hiệu suất hiển thị.
Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các Báo Điện tử và tham gia bán quảng cáo trực tiếp cho doanh nghiệp là ưu thế.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH:
1. Phối hợp với lập trình viên để triển khai quy hoạch, cài đặt, tối ưu vị trí quảng cáo trên website (desktop và mobile).
2. Tham gia bán quảng cáo trực tiếp cho doanh nghiệp.
3. Quản lý, theo dõi và tối ưu toàn bộ hệ thống quảng cáo:
Google Ad Manager (GAM)
Google Ad Exchange (AdX)
Các SSP / DSP như MGID, ZMedia, Dable, UrekaMedia...
4. Tạo và vận hành các chiến lược đấu giá quảng cáo: thiết lập giá sàn (floor price), quản lý fill rate, A/B testing layout quảng cáo.
5. Phân tích hiệu quả quảng cáo theo từng vị trí (slot), thiết bị, thời gian, loại nội dung... để đưa ra đề xuất cải thiện (Viewability, CTR, RPM, CPM).

Với Mức Lương 27 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Thư Viện Pháp Luật Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thư Viện Pháp Luật

Liên Hệ Công Ty

Thư Viện Pháp Luật

Thư Viện Pháp Luật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 Nguyễn Gia Thiều, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

