Tuyển Marketing Online Thư Viện Pháp Luật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 27 - 50 Triệu

Tối đa hóa doanh thu quảng cáo từ www.ThuVienPhapLuat.vn với lượng truy cập rất lớn (250 triệu pageviews/tháng), khai thác hiệu quả các nền tảng AdSense, AdX, Google Ad Manager, phối hợp đấu giá nhiều nguồn và tối ưu hiệu suất hiển thị.

Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các Báo Điện tử và tham gia bán quảng cáo trực tiếp cho doanh nghiệp là ưu thế.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Phối hợp với lập trình viên để triển khai quy hoạch, cài đặt, tối ưu vị trí quảng cáo trên website (desktop và mobile).

2. Tham gia bán quảng cáo trực tiếp cho doanh nghiệp.

3. Quản lý, theo dõi và tối ưu toàn bộ hệ thống quảng cáo:

Google Ad Manager (GAM)

Google Ad Exchange (AdX)

Các SSP / DSP như MGID, ZMedia, Dable, UrekaMedia...

4. Tạo và vận hành các chiến lược đấu giá quảng cáo: thiết lập giá sàn (floor price), quản lý fill rate, A/B testing layout quảng cáo.

5. Phân tích hiệu quả quảng cáo theo từng vị trí (slot), thiết bị, thời gian, loại nội dung... để đưa ra đề xuất cải thiện (Viewability, CTR, RPM, CPM).