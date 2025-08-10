Tuyển Marketing Online Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Online Tại Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
- Hà Nội: 17 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
- Hiện công ty có sẵn Team Marketing, website, fanpage...đã hoạt động nhiều năm
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch Marketing tổng thể, cụ thể theo từng kênh
- Quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, xây dựng KPI đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nhân sự của Team Marketing
- Xây dựng và phát triển quan hệ với các KOC/ KOL, các đơn vị báo chí truyền thông
- Cập nhật các xu hướng mới nhất của Marketing thương mại điện tử, Marketing Online
- Báo cáo hiệu quả hoạt động của Team Marketing với giám đốc
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
- Tối thiểu 5 năm làm Marketing Leader hoặc tương đương
- Có hiểu biết sâu sắc và sử dụng thành thạo các công cụ Marketing: Google Analytics, Google Ads, FB Ads... để có thể đo lường, phân tích hiệu quả các chiến dịch và liên tục cải tiến
- Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ tốt với các KOC/ KOL, các đơn vị báo chí truyền thông
- Ưu tiên ứng viên có thêm năng lực tốt về sàn thương mại điện tử: Shopee, Tiktiok...
Tại Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thoải mái, đã có sẵn Team Marketing, và các công cụ như website, fanpage, kênh youtube, tiktok...
- Được trao quyền tự quyết lớn, tự do phát triển theo ý tưởng sáng tạo
- Đóng BHXH theo quy định
- Chế độ thưởng: Tết dương lịch, 30/4-1/5, 2/9, sinh nhật, thưởng hoàn thành xuất sắc...
- Lương tháng thứ 13
- Xét tăng lương định kỳ và tăng lương đột biết theo hiệu quả công việc
- Các chế độ phúc lợi khác: teambuilding, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & CN Sao Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
