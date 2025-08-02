Tuyển Marketing Online Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 55 Đường số 1, Khu dân cư Cityland, P. Hạnh Thông, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Marketing Online Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng kênh sỉ online (Viết bài đăng Fanpage, phối hợp với bộ phận Media để sản xuất video tuyển đại lý/ cộng tác viên/ KOC làm Affiliate).

Triển khai chạy quảng cáo Facebook/ Tiktok để tuyển đại lý/sỉ.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, phản hồi của Đại lý và khách hàng về sản phẩm để báo cáo về Công ty.

Xây dựng các chương trình, chính sách phát triển kênh sỉ, hổ trợ đại lý bán hàng

Hoàn thành mục tiêu doanh số bán hàng của Team.

Các nhiệm vụ khác dưới sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận, Giám Đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông và các chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh.

Có kinh nghiệm làm Digital marketing, Phát triển mạng lưới Affiliate marketing, làm việc với các KOC mảng mỹ phẩm skincare, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,…

Có kiến thức về thương mại điện tử, marketing, quảng cáo là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống tốt.

Yêu thích ngành làm đẹp, mỹ phẩm.

Chủ động, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12tr - 15tr + KPIs hiệu quả công việc,.. ( Thu nhập không giới hạn ).

Ký HĐLĐ và đóng BHXH đầy đủ sau thời gian thử việc đạt yêu cầu

Thưởng các ngày Lễ và Tết Âm lịch.

Phúc lợi khác từ công đoàn ( Tiệc tùng, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau,...)

Chế độ du lịch, nghỉ mát ít nhất 1 năm/ lần

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Wonmom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin