Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 16 Triệu

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Paldo Vina

Kinh doanh thực phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thực phẩm Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Gia Nghĩa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

• Triển khai bán hàng, đặt hàng, giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng trên các tuyến phụ trách.
• Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.
• Bán hàng đảm bảo doanh số được giao.
• Triển khai các chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng cho các NPP
• Nâng cao doanh số, xúc tiến đưa sản phẩm vào thị trường
• Thực hiện công tác điều tra thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có phương thức kinh doanh phù hợp
• Thực hiện các hoạt động báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của công ty
• Ứng viên ứng tuyển làm việc tại khu vực Đắk Lăk, Đắk Nông

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm sales kênh TT (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm)
• Yêu thích công việc bán hàng
• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương phù hợp với năng lực, bao gồm: Lương cơ bản + thưởng hoàn thành chỉ tiêu + thưởng doanh số
• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng
• Được hỗ trợ đào tạo trong quá trình làm việc để nâng cao kiến thức & kỹ năng
• Làm 8h/ngày; nghỉ T7, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
• Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

