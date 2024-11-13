Tuyển Kinh doanh thực phẩm Công ty TNHH Paldo Vina làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Gia Nghĩa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thực phẩm Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

• Triển khai bán hàng, đặt hàng, giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng trên các tuyến phụ trách.

• Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.

• Bán hàng đảm bảo doanh số được giao.

• Triển khai các chương trình khuyến mại, chính sách bán hàng cho các NPP

• Nâng cao doanh số, xúc tiến đưa sản phẩm vào thị trường

• Thực hiện công tác điều tra thị trường, đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để có phương thức kinh doanh phù hợp

• Thực hiện các hoạt động báo cáo theo ngày, tháng, quý, năm hay khi có yêu cầu của công ty

• Ứng viên ứng tuyển làm việc tại khu vực Đắk Lăk, Đắk Nông

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm sales kênh TT (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng thực phẩm)

• Yêu thích công việc bán hàng

• Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt

• Nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương phù hợp với năng lực, bao gồm: Lương cơ bản + thưởng hoàn thành chỉ tiêu + thưởng doanh số

• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng

• Được hỗ trợ đào tạo trong quá trình làm việc để nâng cao kiến thức & kỹ năng

• Làm 8h/ngày; nghỉ T7, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật và công ty

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Chế độ phúc lợi đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

