Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Dược phẩm Napharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 89 - 15 Triệu

Mức lương 89 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 89 - 15 Triệu

- Thực hiện nhận data từ bộ phận Marketing, tư vấn cho khách hàng về sức khỏe, thể trạng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm để cải thiện thể trạng sức khỏe;

- Giới thiệu về sản phẩm, tư vấn các loại sản phẩm phù hợp với thể trạng, sức khỏe của khách hàng;

- Tư vấn bán hàng qua kênh online (fanpage, Zalo, group... của công ty),

- Tìm kiếm và phát triển thêm nguồn khách hàng tiềm năng; chăm sóc khách hàng sau bán; duy trì mối quan hệ tốt hơn khách hàng;

- Nhập liệu dữ liệu khách hàng lên phần mềm quản lý của công ty.

- Xây dựng và phát triển Profile Chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 89 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên là Dược sĩ yêu thích công việc tư vấn bán hàng-chăm sóc khách hàng, dược mỹ phẩm, TPCN.

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng giao tiếp và thấu hiểu tốt.

Kỹ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề tốt

Là người nhanh nhẹn, hòa đồng, dễ gây thiện cảm với người khác

Có khả năng học hỏi nhanh, đọc hiểu sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Napharco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 15 triệu + % Doanh số

Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Được xét duyệt đánh giá định kỳ 1 lần/năm. Có thể làm chính thức full time

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Napharco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin