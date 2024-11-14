Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, zalo, fanpage facebook

Hỗ trợ khách hàng sau khi mua sản phẩm thành công: duyệt vào nhóm học, cấp mã khoá học, v.v...

Một số nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên

KHÔNG BÁN HÀNG - 100% CÔNG VIỆC LÀ HỖ TRỢ HỌC VIÊN ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale online, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi THPT QG Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 9.000.000 - 11.000.000

6 tháng đề xuất tăng lương 1 lần

Được trang bị thiết bị làm việc hiện đại

BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc

Du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty 2 lần

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến...

Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

