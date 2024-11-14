Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, zalo, fanpage facebook
Hỗ trợ khách hàng sau khi mua sản phẩm thành công: duyệt vào nhóm học, cấp mã khoá học, v.v...
Một số nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên
KHÔNG BÁN HÀNG - 100% CÔNG VIỆC LÀ HỖ TRỢ HỌC VIÊN ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale online, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi THPT QG Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 9.000.000 - 11.000.000
6 tháng đề xuất tăng lương 1 lần
Được trang bị thiết bị làm việc hiện đại
BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc
Du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty 2 lần
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến...
Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

