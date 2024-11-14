Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng qua điện thoại, zalo, fanpage facebook
Hỗ trợ khách hàng sau khi mua sản phẩm thành công: duyệt vào nhóm học, cấp mã khoá học, v.v...
Một số nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên
KHÔNG BÁN HÀNG - 100% CÔNG VIỆC LÀ HỖ TRỢ HỌC VIÊN ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale online, tư vấn, bán hàng, có kiến thức, hiểu biết về các kỳ thi THPT QG Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.
Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI Thì Được Hưởng Những Gì
LCB: 9.000.000 - 11.000.000
6 tháng đề xuất tăng lương 1 lần
Được trang bị thiết bị làm việc hiện đại
BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc
Du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty 2 lần
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến...
Được đào tạo bài bản và nâng cấp thường xuyên về nghiệp vụ, kiến thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIÁO DỤC MAPUNI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
