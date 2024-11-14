Tuyển Chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 77 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Chăm sóc khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của bệnh viện.

Giải quyết các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng

Hỗ trợ phát triển khách hàng

Chăm sóc khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Bệnh viện.

Làm các công việc do trưởng phòng giao.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc 01 năm tại vị trí tương đương

Bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel)

Thích ứng nhanh và chịu được áp lực cao trong công việc

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: LCB và Thưởng doanh số hàng tháng

• Hỗ trợ ăn trưa: 25.000đ/ngày làm việc

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ sau 02 tháng thử việc theo đúng quy định của Luật.

• Các chế độ khác theo quy định của Bệnh viện (Gói Bảo hiểm sức khỏe cá nhân cho nhân sự và người thân, 12 ngày phép/năm, thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13,...)

• Môi trường làm việc năng động, công bằng, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin