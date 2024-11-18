Tuyển Nhân Viên Content thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes GrandPark Quận 9, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên kịch bản, kế hoạch quay video hàng ngày

- Kịch bản video và kịch bản livestream cho các talent của công ty , content cho fanpage công ty .

Lĩnh vực : truyền thông, KOL, Talent.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê với thời trang và có kiến thức về xu hướng phong cách hiện đại

- Tự tin, có khả năng giao tiếp tốt

- Sẵn lòng làm việc trong môi trường đa dạng và linh hoạt, có khả năng thích nghi với các yêu cầu thay đổi.

- Kỹ năng biểu diễn và làm việc nhóm tốt.

- Có khả năng tạo ra những ý tưởng sáng tạo và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước.

- Lương, thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Nơi phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SPY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin