Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 03 Trần Quang Diệu, P. An Hải Nam, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý data khách hàng, lên kế hoạch hỗ trợ dịch vụ khách hàng VIP định kỳ
Làm việc với đối tác cung cấp dịch vụ để hỗ trợ khách hàng ngày Lễ, Tết, CSKH thường niên.
Chủ động triển khai kế hoạch dịch vụ Khách hàng theo kế hoạch đã thống nhất
Hỗ trợ nhu cầu phát sinh về thay đổi, điều chỉnh trong dịch vụ cho khách hàng
Tham gia phát triển dự án đến dịch vụ khách hàng của Công ty
Hỗ trợ các thủ tục sau bán hàng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, 25- 35 tuổi, đã có kinh nghiệm ít nhất 2 nơi làm việc;
Nói giọng Đà Nẵng hoặc phổ thông;
Tốt nghiệp ĐH trở lên, các chuyên ngành: ngân hàng, tài chính, kế toán;
Trung thực là yêu cầu số 1, ngoại hình khá là một lợi thế;
Kinh nghiệm dịch vụ hoặc tài chính kế toán là ưu tiên;
Ham học hỏi & nhanh nhẹn trong công việc
Làm việc tại – 03 Trần Quang Diệu, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Nói giọng Đà Nẵng hoặc phổ thông;
Tốt nghiệp ĐH trở lên, các chuyên ngành: ngân hàng, tài chính, kế toán;
Trung thực là yêu cầu số 1, ngoại hình khá là một lợi thế;
Kinh nghiệm dịch vụ hoặc tài chính kế toán là ưu tiên;
Ham học hỏi & nhanh nhẹn trong công việc
Làm việc tại – 03 Trần Quang Diệu, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản học việc từ 8tr/tháng (Đối với ứng viên đạt tiêu chí)
Chính sách dành cho người lao động: theo quy định của nhà Nước (BHXH, BHYT, BHTN,….. BHNT)
Thưởng lễ Tết, thâm niên, lương tháng 13, 14,… dựa vào hiệu quả Công việc cá nhân & tập thể.
Tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ & kỹ năng từ Học viện
Chính sách dành cho người lao động: theo quy định của nhà Nước (BHXH, BHYT, BHTN,….. BHNT)
Thưởng lễ Tết, thâm niên, lương tháng 13, 14,… dựa vào hiệu quả Công việc cá nhân & tập thể.
Tham gia các khóa huấn luyện nghiệp vụ & kỹ năng từ Học viện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM TRÍ NGUYÊN TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI