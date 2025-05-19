Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, kiểm soát hàng hóa tồn kho, nguyên vật liệu.
Nhập xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu chính xác, kịp thời.
Kiểm tra chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu khi nhập kho.
Báo cáo tình hình tồn kho, nguyên vật liệu định kỳ.
Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quản lý kho, nguyên vật liệu.
Tham gia kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động xuất nhập kho diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kho, nguyên vật liệu.
Thành thạo PM MISA AMIS, Word, Excel
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000đ
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương cứng + phụ cấp trách nhiệm. Có xét duyệt qua thử việc sớm nếu bắt nhịp công việc nhanh chóng.
Đóng BHXH theo quy định khi được nhận chính thức
Thưởng sinh nhật, lễ Tết, thăm hỏi ốm đau... Du lịch 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KAIWIN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47 Đại mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

