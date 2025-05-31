Tuyển Nhân viên thủ kho De Heus LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Phân tích danh sách các đơn hàng nhập và xuất theo thời gian biểu giao hàng hằng ngày;

Thực hiện thủ tục xuất nhập, hàng hóa phục vụ sản xuất và theo đơn đặt hàng;

Tiếp nhận, quản lý số liệu, hàng hóa xuất, nhập, tồn trên hệ thống;

Chuẩn bị cung cấp thành phẩm hàng hóa theo phiếu báo nhập xuất, phiếu chuyển hàng;

Kiểm tra vật tư về số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi xuất, nhập trên cơ sơ đối chiếu, kiểm tra đơn hàng với Kế toán bán hàng;

Phân loại và lưu trữ từng loại thành phẩm, hàng hóa tuân thủ theo sơ đồ kho; và quy đinh của công ty;

Giám sát an toàn và vệ sinh khu vực lưu trữ hàng hóa luôn luôn sạch sẽ và ngăn nắp.

Sắp xếp kho và hàng hóa an toàn, đảm bảo chất lượng để phục vụ hoạt động sản xuất hoặc xuất bán tại mọi thời điểm và cho việc đánh giá chất, kiểm định chất lượng hàng hóa và kho.

Theo dõi và giám sát báo cáo hàng ngày, hàng tháng

Tiến hành triển khai viêc kiểm kê hàng tháng, giải trình các sai lệch số liệu và nhập dữ liệu tồn kho vào báo cáo cho Giám sát và bộ phận liên quan;

Đề xuất giải pháp nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc;

Các công việc khác theo sự phân công của Giám sát kho

Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng ngành kế toán, giao nhận, tin học, kinh tế, quản trị kinh doanh

1 -2 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất hoặc các vị trí tương đương

Năng động, linh hoạt hỗ trợ và sử lý các sự cố tại Nhà máy.

Khả năng quản lý và làm việc theo nhóm.

Ý thức và hiểu biết về các chính sách an toàn

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng làm việc theo ca (ca đêm: từ 22h - 6h, ca HC)

- Lương cạnh tranh, thử việc nhận 100% lương. Thưởng ngày Lễ, Tết, Lương tháng 13, thưởng hoàn thành công việc,... và các khoản phúc lợi khác theo quy định công ty.

- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp Generali trong thời gian thử việc.

- 14 ngày nghỉ phép trong năm.

- Đa dạng các hoạt động gắn kết: thăm quan, nghỉ mát, teambuilding hàng năm, ngày hội gia đình...

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đồng phục, bảo hộ, laptop phục vụ công việc.

