Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao tại bàn, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong suốt quá trình ăn uống.

Hỗ trợ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách chuyên nghiệp và thân thiện.

Dịch vụ khách hàng:

• Chào đón khách, hướng dẫn họ đến bàn và giới thiệu thực đơn.

• Lắng nghe và ghi nhận yêu cầu của khách hàng về món ăn và đồ uống.

• Đảm bảo khách hàng được phục vụ đúng thời gian và với thái độ chuyên nghiệp.

• Giới thiệu các món ăn đặc biệt và khuyến mãi của nhà hàng.

Quản lý đơn hàng và thanh toán:

• Nhận và ghi chép đơn đặt hàng chính xác.

• Chuyển đơn hàng cho bếp và đảm bảo các món ăn được phục vụ chính xác và đúng thời gian.

• Xử lý thanh toán và cung cấp hóa đơn cho khách hàng.

Giải quyết vấn đề và phản hồi khách hàng:

• Xử lý các yêu cầu đặc biệt hoặc khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

• Đảm bảo khách hàng luôn cảm thấy hài lòng và được quan tâm trong suốt thời gian ăn uống.

Khuyến khích khách hàng đánh giá:

• Khuyến khích khách hàng để lại đánh giá tích cực trên các nền tảng như TripAdvisor, Google Maps và các nền tảng đánh giá khác.

• Hướng dẫn khách hàng cách để lại đánh giá và cảm ơn họ vì sự ủng hộ.

Bảo quản khu vực làm việc:

• Giữ bàn ăn và khu vực phục vụ luôn sạch sẽ và gọn gàng.

• Dọn dẹp và chuẩn bị bàn cho khách mới đến.

• Kiểm tra các vật dụng cần thiết để đảm bảo luôn sẵn sàng phục vụ khách.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý (nếu có).

• Kỹ năng quản lý đội nhóm, giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Được định hướng, đào tạo để promote

- Lương, phí dịch vụ, Tip, lương tháng 13 và incentive hấp dẫn

- Chế độ và bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam

- Hỗ trợ ăn ca, đồng phục

