Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập 1,200 - 1,800 USD

Mô tả công việc

Job description

• Tuyển dụng nhân tài bao gồm nhân viên văn phòng và lao động phổ thông cho nhu cầu vận hành và phát triển của công ty.

Recruitment of various talent include white and blue collars for company’s operation and development need.

• Xác định kênh tuyển dụng phù hợp để đảm bảo tuyển dụng kịp thời và chất lượng.

Identify the right channel for timely and quality talent recruitment.

• Xây dựng chương trình đào tạo cần thiết cho nhân viên ở mọi cấp độ.

Develop the necessary training program for employees of every level.

• Xây dựng hệ thống phân bậc nhân sự bền vững nhằm thúc đẩy nhân viên phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.

Develop sustainable personnel ranking system to boost the employees to grow with the company.

• Xây dựng chính sách lương thưởng hiệu quả để đảm bảo chế độ đãi ngộ công bằng và các khoản khuyến khích hấp dẫn dựa trên hiệu suất.

Develop effective payroll and benefit policies to ensure the fair compensation with attractive incentives by performance.

• Xây dựng chính sách phúc lợi ổn định và các đãi ngộ bổ sung để hỗ trợ các nhu cầu cơ bản của nhân viên.